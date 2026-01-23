Giorgia Meloni: „Să te lupţi cu Trump e o idee proastă”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat că Europa ar fi cea care are de pierdut într-un conflict cu Statele Unite şi a pledat în favoarea preşedintelui american Donald Trump, într-o întâlnire cu ceilalţi lideri din UE, în spatele uşilor închise, în această săptămână, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, la summitul de joi de la Bruxelles, Meloni le-a spus omologilor săi din UE că este o idee proastă să te lupţi cu Donald Trump, deoarece Europa are totul de pierdut într-un conflict cu SUA.

În schimb, ea i-a îndemnat pe toţi să îşi păstreze calmul şi să nu îl considere pe Trump nebun sau imprevizibil, cum îl descriseseră în privat unii oficiali în timpul unui start furtunos de 2026 în domeniul afacerilor internaţionale, a relatat Hotnews.

Vorbind după summit, preşedinta Comisiei Europene a sugerat că liderii şi-au învăţat lecţia în această săptămână, şi anume că a i te opune lui Trump într-un mod ferm, dar „fără escaladare”, a fost o strategie eficientă pe care ar trebui să o folosească în continuare, potrivit sursei citate.

Liderii UE au convocat summitul de urgenţă după ce Donald Trump a ameninţat că va introduce taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care s-au opus cererii sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat Hotnews, care a amintit că preşedintele american şi-a retras în cele din urmă ameninţările, anunţând după întâlnirea de la Davos cu secretarul general Mark Rutte că au fost convenite principiile unui acord cu NATO referitor la viitorul insulei.