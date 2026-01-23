INS: Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 2,9% în primele 11 luni din 2025

Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut, în primele 11 luni ale anului trecut, în termeni nominali, cu 2,9%, raportat la perioada similară din 2024, datorită majorărilor înregistrate în industria extractivă (+10,6%) şi în industria prelucrătoare (+2,6%), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), date vineri publicităţii, informează Agerpres.

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+7,8%), industria bunurilor de uz curent şi industria bunurilor de capital (+3,6%, fiecare) şi industria bunurilor intermediare (+3%). Industria energetică a scăzut cu 5,4%.

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna precedentă, s-a redus, pe total, cu 5,9% ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (-6,5%). Industria extractivă a crescut cu 12,9%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-9,2%), industria bunurilor de capital (-9%), industria bunurilor intermediare (-6,6%) şi industria bunurilor de uz curent (-4,4%). Industria energetică a crescut cu 16,3%.

Comparativ cu noiembrie 2024, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025, pe ansamblu, cu 0,4% ca urmare a declinului înregistrat în industria extractivă (-4,1%) şi în industria prelucrătoare (-0,2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-8,7%), industria energetică (-1,6%), industria bunurilor de capital (-0,6%) şi industria bunurilor de uz curent (-0,4%). Industria bunurilor intermediare a crescut cu 1,5%.