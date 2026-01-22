Macron a anunţat interceptarea unui petrolier din flota fantomă a Rusiei

Marina Naţională Franceză a interceptat, în Marea Mediterană, „o navă petrolieră provenită din Rusia” şi suspectată că aparţine „flotei fantomă” care finanţează „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunţat preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Conform sursei citate, petrolierul, „aflat sub sancţiuni internaţionale şi suspectat că arborează un pavilion fals”, a fost interceptat „cu sprijinul mai multor aliaţi ai noştri”, a precizat preşedintele francez, adăugând că „nava a fost deviată” şi că „a fost deschisă o anchetă judiciară”.

„Nu vom tolera nicio încălcare”, a mai transmis Macron, potrivit sursei menţionate.

Prefectul maritim al Mediteranei a oferit mai multe detalii într-un comunicat despre „acţiunea desfăşurată în cooperare cu aliaţii noştri, între care Marea Britanie”, care a avut loc „în largul mării”, între Spania şi Africa de Nord, la bordul „petrolierului-cargo «Grinch», provenind din Murmansk”, port arctic din Marea Barents, conform AFP.

Petrolierul Grinch figurează sub acest nume pe lista navelor din flota fantomă a Rusiei plasate sub sancţiuni de Marea Britanie, dar apare sub numele „Carl” pe lista întocmită de Uniunea Europeană şi Statele Unite, a mai relatat sursa amintită anterior.