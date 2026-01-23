Meloni vrea să îl propună pe Trump la Nobelul pentru Pace

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că speră ca preşedintele american Donald Trump să contribuie la încheierea conflictului din Ucraina, pentru a-l putea nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace, conform News.ro.

''Sper că într-o zi vom putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump. Am încredere că, dacă va contribui la obţinerea unei păci juste şi durabile pentru Ucraina, vom putea, la rândul nostru, să îl nominalizăm pentru acest premiu”, a declarat Meloni într-o conferinţă de presă susţinută după o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, relatează News.ro.

Joi, Trump a prezentat „Consiliul pentru Pace”, iniţial conceput pentru a superviza armistiţiul din Gaza şi reconstrucţia teritoriului, dar care s-a transformat acum într-un mecanism menit să vizeze rezolvarea tuturor tipurilor de conflicte internaţionale. Italia a fost invitată să se alăture „Consiliului”, însă Meloni a declarat că i-a spus lui Trump că ţara se confruntă cu „probleme constituţionale”, conform News.ro.

Vineri, departamentul de politică externă al Uniunii Europene a ridicat semne de întrebare cu privire la prerogativele lui Trump în cadrul „Consiliului pentru Pace”. Într-o analiză confidenţială, datată 19 ianuarie şi împărtăşită ţărilor membre ale UE, Serviciul European de Acţiune Externă şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la concentrarea puterii în mâinile lui Trump. Documentul arată că Carta Consiliului Păcii „ridică îngrijorări în ceea ce priveşte principiile constituţionale ale UE”, iar „autonomia ordinii juridice a UE se opune, de asemenea, concentrării puterilor în mâinile preşedintelui”, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, s-a relatat că prim-ministrul italian Giorgia Meloni l-a apărat în privat pe Donald Trump în faţa liderilor UE săptămâna aceasta, cerând prudenţă în relaţiile cu preşedintele SUA. Ea ar fi îndemnat politicienii să nu-l eticheteze pe Trump ca „nebun sau imprevizibil” şi ar fi spus că „Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America”, conform News.ro.

Meloni l-a primit vineri la Roma pe cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat reporterilor că ar fi dispus să se alăture iniţiativei „Board of Peace” a preşedintelui SUA pentru binele Gazei, dar că nu poate accepta planul în forma sa actuală, potrivit News.ro.

Pe măsură ce motorul tradiţional franco-german al Europei se gripează, cancelarul german Friedrich Merz caută tot mai mult să colaboreze cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni, pentru a-i fi copilot la conducerea UE, a informat sursa menţionată.