RisCo: „DM conduce piaţa cosmeticelor şi a parfumurilor, Sephora şi Douglas fac profit, iar Marionnaud rămâne în continuare pe pierdere”

S.E.
Miscellanea / 23 ianuarie, 14:05

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Ultima raportare financiară arată diferenţe clare între principalii jucători din retailul de cosmetice şi parfumerie din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiie. DM Drogerie Markt conduce detaşat după cifră de afaceri, cu 1,6 miliarde lei, însă Sephora Cosmetics Romania este liderul pieţei la nivel de profit şi eficienţă per angajat, a relatat comunicatul. Parfumerie Douglas se poziţionează între cei doi, în timp ce INA International SRL (Marionnaud) rămâne pe pierdere, conform sursei citate.

DM Drogerie Markt a avut la ultimul raport o cifră de afaceri de 1,6 miliarde lei, în creştere cu 32% faţă de raportarea anterioară şi un profit net de 30 milioane lei, a informat comunicatul. Vânzările per angajat au ajuns la 835.000 lei, compania având 1.967 angajaţi, conform sursei citate, care a amintit că acţionariatul companiei este format din DM Drogerie Markt GMBH, în procent de 100% şi cu originea în Austria.

Portofoliul DM este orientat spre produse de drogherie şi larg consum, precum cosmetice, produse de îngrijire personală, produse pentru casă, alimente bio şi o pondere ridicată a mărcilor proprii.

Sephora Cosmetics Romania a înregistrat o cifră de afaceri de 575 milioane lei, în creştere cu 19% faţă de raportarea precedentă, şi un profit de 63 milioane lei, cu un profit per angajat de 167.000 lei. Sephora raportat 377 de angajaţi, având vânzări per angajat de 1,5 milioane lei. Acţionariatul companiei este format din Sephora, cu o cotă de 99,99% şi originea în Franţa, şi Sephora Greece, cu un procent de 0,005% şi originea în Grecia.

Portofoliul Sephora este format din produse premium şi prestige, ce includ parfumuri de lux, machiaje, produse de îngrijire a tenului, a părului şi branduri exclusive, alături de colecţia originală Sephora.

Parfumerie Douglas SRL a raportat o cifră de afaceri de 402 milioane lei, în creştere cu 18%, şi un profit net de 46 milioane lei. Compania a avut 373 de angajaţi, cu vânzări per angajat de 1,1 milioane lei şi un profit per angajat de 124.000 lei. Douglas are un singur acţionar, Kirk Beauty Netherlands Holding BV, cu originea în Olanda. Portofoliul conţine parfumuri, cosmetice, produse de îngrijire a pielii şi a părului, produse pentru bărbaţi şi accesorii, împreună cu mărci proprii Douglas.

Ina International, Marionnaud, a avut la ultima raportare o cifră de afaceri de 88 milioane lei. Compania se află pe pierdere constantă în bilanţurile ultimilor 10 ani, ultima înregistrată fiind de 5,2 milioane lei. Marionnaud a raportat 172 de angajaţi, cu vânzări per angajat de 512.000 lei, iar pierderea per angajat a ajuns la 30.000 lei. Acţionariatul este format din Marionnaud Ina GMBH, cu un procent de 99,99% şi originea în Germania, şi Colonial Nomineesbvlimited, cu 0,0001%. Portofoliul de produse este poziţionat pe segmente premium şi conţine parfumuri şi cosmetice.

DM rămâne liderul pieţei, cu 1,6 miliarde lei cifră de afaceri, cu peste 1 miliard lei mai mult decât Sephora şi cu aproape 1,2 miliarde lei peste Douglas. Sephora conduce la profitabilitate, având 63 milioane lei profit net, cu 33 milioane lei peste DM şi cu 17 milioane lei peste Douglas, şi cele mai mari vânzări per angajat, de 1,5 milioane lei. Marionnaud rămâne singurul jucător cu pierderi, cu 88 milioane lei cifră de afaceri şi o pierdere de 5,2 milioane lei, la 512.000 lei vânzări per angajat, a mai transmis comunicatul.

