Trupele daneze, ordin să fie pregătite de luptă în cazul unui atac al SUA asupra Groenlandei

Trupele trimise în Groenlanda de către Copenhaga au primit ordin să fie pregătite de luptă în cazul în care Statele Unite ar ataca teritoriul autonom danez, potrivit DR.

DR citează informaţiile privind ordinul prin care soldaţii danezi au fost trimişi în Groenlanda, precum şi a informaţiile provenite din surse politice centrale.

Ordinul către soldaţii danezi a fost emis săptămâna trecută de la cel mai înalt nivel, conform sursei citate.

„Apărarea trebuie să consolideze capacitatea de a executa planul de apărare pentru Groenlanda cât mai curând posibil”, se menţionează în ordin amintit de sursa citată, care are câteva pagini.

La scurt timp după aceea, publicul a putut vedea cum atât avioanele militare, cât şi cele civile au început să transporte sistematic soldaţi şi echipamente din Danemarca în Groenlanda, miercuri, săptămâna trecută, a informat DR.

În acelaşi timp, DR afirmă că exista o voinţă politică generalizată de a intra în luptă în cazul unui atac american - nu numai în cadrul guvernului danez, ci şi în cadrul unei largi game de partide de opoziţie, a mai transmis sursa menţionată.