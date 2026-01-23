Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Anchetă în Marea Britanie privind o pagină de internet care ar facilita contractarea de asasini

S.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 12:31

Anchetă în Marea Britanie privind o pagină de internet care ar facilita contractarea de asasini

Autorităţile din Marea Britanie au deschis o anchetă vizând funcţionarea unei pagini de internet care ar facilita contractarea de asasini, iar în baza unei cereri de asistenţă judiciară internaţională au avut loc trei percheziţii şi în România, în Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea, informează news.ro.

Doi cetăţeni români cercetaţi în acest dosar au fost audiaţi. Anchetatorii au stabilit că plata pentru servicii se făcea exclusiv în criptomonede pentru protejarea identităţii utilizatorilor şi disimularea provenienţei fondurilor. În urma percheziţiilor făcute de poliţişti şi procurori DIICOT, au fost găsite dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari şi sume de bani.

Poliţia Română şi DIICOT au anunţat, vineri, că poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare, în 14 ianuarie, trei mandate de percheziţie domiciliară, în municipiile Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea, într-un dosar deschis în baza unei cereri de asistenţă judiciară internaţională, transmisă de autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

Cercetările făcute în Marea Britanie, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală şi spălarea banilor, au vizat existenţa şi funcţionarea unei pagini de internet care ar facilita contractarea de asasini.

”Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat şi administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat şi de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare. Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identităţii utilizatorilor, cât şi disimulării provenienţei fondurilor”, au arătat anchetatorii.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum şi 292.890 de lei şi 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetăţeni români, au fost audiate în cursul aceleiaşi zile.

Acţiunea a fost realizată împreună cu poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea, precum şi reprezentanţi din cadrul poliţiei judiciare din Marea Britanie.

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

adb