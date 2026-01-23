Arabia Saudită a primit 122 de milioane de turişti în 2025

Arabia Saudită se apropie de obiectivul său turistic stabilit pentru 2030, după ce a primit aproximativ 122 de milioane de vizitatori în 2025, o creştere anuală de 5%, conform datelor oficiale preliminare, informează news.ro.

Această etapă marchează un pas semnificativ către obiectivul Vision 2030 de 150 de milioane de vizitatori anuali. Aceasta vine în contextul în care cheltuielile totale în turism au atins o valoare estimată de 300 de miliarde de riali saudiţi (81 de miliarde de dolari), în creştere cu 6% faţă de 2024, subliniind impactul economic tot mai mare al sectorului, potrivit Ministerului Turismului.

Această evoluţie reflectă investiţiile strategice în proiecte de destinaţii globale, reforme ale vizelor şi infrastructură ospitalieră extinsă, care susţin efortul Vision 2030 de a diversifica economia şi de a poziţiona regatul ca un centru turistic de top.

Ministrul Turismului, Ahmed Al-Khateeb, a spus că este ”încă un an cu o performanţă record şi creştere susţinută”.

„Aceste cifre preliminare, dezvăluite la WEF26 (Forumul Economic Mondial 2026), subliniază o realitate clară: turismul saudit nu mai este o poveste emergentă. Este un motor de creştere, care consolidează încrederea investitorilor, modelează cererea globală şi deblochează oportunităţi pe termen lung la scară largă”, a declarat ministrul Turismului.

În 2024, Regatul a primit 116 milioane de turişti, depăşind obiectivul anual de vizitatori pentru al doilea an consecutiv, conform raportului statistic al Ministerului Turismului publicat în iunie.

Totalul a cuprins 29,7 milioane de vizitatori străini, reprezentând o creştere de 8% faţă de anul precedent, şi 86,2 milioane de călătorii interne, în creştere cu 5% faţă de 2023.

După ce a depăşit obiectivul iniţial de 100 de milioane de vizitatori cu şase ani înainte de termen în 2023, regatul şi-a revizuit ambiţiile turistice, stabilind un nou obiectiv de 150 de milioane de turişti anuali până în 2030, din care 70 de milioane de vizitatori internaţionali şi 80 de milioane de turişti interni.

Turismul reprezintă în prezent 18% din produsul intern brut global şi 5% din PIB-ul regatului, a declarat ministrul Al-Khateeb, potrivit agenţiei de presă saudite.

Vorbind la o sesiune intitulată „IA şi viitorul turismului” în cadrul celei de-a noua conferinţe a Iniţiativei pentru Investiţii în Viitor din octombrie, Al-Khateeb a declarat: „Aspirăm să dublăm această cifră în următorii cinci ani, ceea ce va reprezenta 10% din totalul locurilor de muncă.”

Ministrul a subliniat transformarea rapidă a peisajului turistic al regatului, determinată de extinderea unor noi segmente precum divertismentul, sportul, cultura şi conferinţele, evenimentele şi expoziţiile.