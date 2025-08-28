Avizul psihologic devine obligatoriu pentru antrenorii şi preparatorii fizici din România

English Version

Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a anunţat că a finalizat procedura şi măsurile de control conform modificării Legii 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului. Potrivit noilor prevederi, antrenorii, instructorii sportivi şi preparatorii fizici trebuie să deţină un aviz psihologic valabil pentru a profesa în România. Durata valabilităţii acestui aviz este de doi ani, iar ANS va asigura verificarea şi controlul obligatoriu al respectării acestor prevederi la nivel naţional.

• Importanţa avizului psihologic

Preşedintele ANS, Bogdan Matei, a explicat semnificaţia acestei noi obligaţii legislative:

„Legea 69/2000, după modificare, prevede foarte clar că specialiştii din domeniul sportiv trebuie să deţină aviz psihologic. Ce înseamnă specialişti? Antrenori, instructori sportivi sau preparatori fizici. Este foarte important ca toţi cei care activează în domeniul sportiv să aibă acest aviz psihologic.” El a adăugat că metodologia a fost elaborată şi implementată pentru a permite verificarea existenţei avizului psihologic la fiecare specialist, iar acesta trebuie reînnoit la doi ani.

• Obiectivele noilor măsuri

Potrivit ANS, introducerea avizului psihologic urmăreşte consolidarea siguranţei, profesionalismului şi calităţii pregătirii sportive în România. Măsura vizează nu doar protecţia sportivilor, ci şi asigurarea unui standard profesional în rândul tuturor specialiştilor din domeniu.