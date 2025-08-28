Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Avizul psihologic devine obligatoriu pentru antrenorii şi preparatorii fizici din România

O.D.
Ziarul BURSA #Sport / 28 august

Avizul psihologic devine obligatoriu pentru antrenorii şi preparatorii fizici din România

English Version

Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) a anunţat că a finalizat procedura şi măsurile de control conform modificării Legii 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului. Potrivit noilor prevederi, antrenorii, instructorii sportivi şi preparatorii fizici trebuie să deţină un aviz psihologic valabil pentru a profesa în România. Durata valabilităţii acestui aviz este de doi ani, iar ANS va asigura verificarea şi controlul obligatoriu al respectării acestor prevederi la nivel naţional.

Importanţa avizului psihologic

Preşedintele ANS, Bogdan Matei, a explicat semnificaţia acestei noi obligaţii legislative:

„Legea 69/2000, după modificare, prevede foarte clar că specialiştii din domeniul sportiv trebuie să deţină aviz psihologic. Ce înseamnă specialişti? Antrenori, instructori sportivi sau preparatori fizici. Este foarte important ca toţi cei care activează în domeniul sportiv să aibă acest aviz psihologic.” El a adăugat că metodologia a fost elaborată şi implementată pentru a permite verificarea existenţei avizului psihologic la fiecare specialist, iar acesta trebuie reînnoit la doi ani.

Obiectivele noilor măsuri

Potrivit ANS, introducerea avizului psihologic urmăreşte consolidarea siguranţei, profesionalismului şi calităţii pregătirii sportive în România. Măsura vizează nu doar protecţia sportivilor, ci şi asigurarea unui standard profesional în rândul tuturor specialiştilor din domeniu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 august
Ediţia din 28.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0629
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3681
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8714
Gram de aur (XAU)Gram de aur474.4798

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb