BBC: „Afirmaţia lui Trump potrivit căreia Statele Unite nu ar fi obţinut nimic de la NATO este înşelătoare”

BBC a comentat, într-o reacţie rapidă, comentariile lui Donald Trump privind NATO:

„Afirmaţia lui Trump potrivit căreia Statele Unite nu ar fi obţinut nimic de la NATO, în afară de rolul acesteia în timpul Războiului Rece, este înşelătoare.

După ce Statele Unite au fost atacate la 11 septembrie, NATO a invocat Articolul 5 - ceea ce înseamnă că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor - declanşând un sprijin pe scară largă, inclusiv patrule aeriene de avertizare timpurie şi supraveghere deasupra teritoriului SUA.

Acesta a marcat pentru prima dată când active militare ale NATO au fost utilizate în urma invocării Articolului 5.

În plus, mai multe ţări NATO - inclusiv Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit - au contribuit cu trupe la Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF), aflată sub comandă NATO, în Afganistan.

Printre statele contributoare s-a numărat şi Danemarca, care a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate ale victimelor raportate la populaţia sa totală, militarii săi fiind desfăşuraţi în mare parte în zone intens disputate, alături de forţele britanice, în provincia Helmand.”