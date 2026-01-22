Clienţii BRD Pensii vor putea accesa în BT Pay informaţii despre economiile din fondul de pensii din Pilonul 2

Clienţii BRD Pensii cu economii în fondul de pensii administrat privat BRD - şi care, datorită achiziţiei făcute de Grupul Financiar Banca Transilvania în noiembrie 2025, fac parte acum din ecosistemul financiar BT - pot accesa în aplicaţia BT Pay informaţii despre fondul de pensii din Pilonul 2, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, datorită celei mai noi funcţionalităţi BT Pay, clienţii au acces la următoarele detalii:

*suma totală acumulată în fondul de pensii;

*istoricul contribuţiilor;

*randament;

*numărul unităţilor de fond deţinute.

Pe platforma Autorităţii de Supraveghere Financiară persoanele pot afla fondul de pensii (Pilonul 2) la care contribuie, având în vedere că, la debutul activităţii profesionale, repartizarea către un fond s-a realizat automat sau, pe parcurs, acesta a fost schimbat, conform comunicatului. Cunoaşterea administratorului şi a fondului este relevantă pentru a urmări evoluţia economiilor pentru pensie şi pentru a lua decizii informate privind administrarea acestora, a relatat sursa menţionată.

Activele din Pilonul 2 şi Pilonul 3 administrate de companii din Grupul Financiar Banca Transilvania au depăşit 10 miliarde de lei, acestea reprezentând economiile pentru pensie a peste 825.000 de români. Aproape 10.000 de persoane au aderat la Pilonul 3 prin aplicaţia BT Pay, din august 2025, când a fost lansată respectiva funcţionalitate, a informat sursa citată.

Compania BRD Pensii şi fondul de pensii administrat privat BRD (Pilon 2) vor fi redenumite pentru a reflecta apartenenţa la Grupul Financiar Banca Transilvania, urmând ca BT să comunice public noile denumiri când vor fi primite aprobările necesare din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară, a transmis comunicatul.

Aplicaţia BT Pay ajută la gestionarea facilă a fondurilor de pensii administrate de companii din Grupul Banca Transilvania, atât pe Pilonul 2, cât şi pe Pilonul 3, prin următoarele opţiuni:

*Consultarea sumelor acumulate în fondurile de pensii private, indiferent de pilonul din care fac parte;

*Aderarea 100% online, în mai puţin de două minute, la fondurile Pensia Mea şi Pensia Mea Plus, gestionate de BT Pensii (Pilonul 3);

*Posibilitatea modificării, în orice moment, a contribuţiei lunare în cazul fondurilor din Pilonul 3. Valoarea minimă este de 50 de lei/lună;

*Posibilitatea de a seta contribuţia lunară ca plată recurentă pentru fondurile din Pilonul 3.

Banii sunt transferaţi din contul curent deschis la Banca Transilvania automat, lunar, în ziua aleasă de client, concluzionat comunicatul.