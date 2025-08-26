Consiliul Judeţean Cluj lansează proiectul de modernizare şi dotare a Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Boli Infecţioase

Lucrările şi dotările au o valoare totală estimată de 62.074.209,25 lei fără TVA şi sunt parte a unui proiect european câştigat şi implementat de Consiliul Judeţean Cluj, finanţat prin Programul Sănătate. Acestea vizează Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ judeţean, situat pe Calea Moţilor nr. 19, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În cadrul proiectului urmează a avea loc, astfel, extinderea şi modernizarea bazei de tratament şi recuperare medicală, respectiv amenajarea a două bazine, pentru copii şi adulţi, în vederea dezvoltării serviciilor de hidrokinetoterapie la demisolul clădirii corpului A. De asemenea, vor fi create circuite separate pentru copii şi pentru adulţi pentru fiecare din serviciile oferite în cadrul Laboratorului - kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, magnetoterapie, laserterapie şi masaj, urmând a fi amenajate şi spaţiile specifice procedurilor de recuperare pentru ca pacienţii să se simtă cât mai confortabil şi să beneficieze de cele mai bune condiţii.

Totodată, va fi realizat Centrul Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă prin refuncţionalizarea completă a etajului 5 al corpului B. Va fi mărită configuraţia şi suprafaţa spaţiilor medicale utile, vor fi introduse noi funcţiuni, printre care şi trei săli de operaţii pentru ortopedie/dermatologie, chirurgie generală şi ginecologie. Tot în această etapă va fi construit un lift exterior adiacent clădirii şi zonelor actuale de lifturi ce va facilita accesul tărgilor de la demisol, unde se află o intrare secundară, până la etajul 2 din corpul A şi etajul 5 din corpul B.

Nu în ultimul rând, va fi reabilitat complet exteriorul clădirii iar spaţiile reabilitate vor fi dotate cu mobilier şi echipamente medicale.