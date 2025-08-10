IGPR: Aproape 540 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri în primele şapte luni ale anului

Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane cercetate. Alături de procurorii DIICOT, ei au făcut aproape 2.000 de percheziţii în urma cărora peste 600 de persoane au fost arestate preventiv şi peste 900 au fost reţinute. Aproape 2 tone de droguri au fost confiscate.

”În perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2025, au fost organizate şi desfăşurate 538 de acţiuni operative pe linia combaterii traficului de droguri, pentru a proba activitatea infracţională a 1.681 de persoane cercetate. În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT au pus în executare 1.830 de mandate de percheziţie domiciliară, fiind reţinute 953 de persoane, 639 de persoane arestate preventiv şi la domiciliu, iar faţă de 141 de persoane a fost luată măsura controlului judiciar”, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Poliţia Română.

Potrivit sursei citate, anul acesta, au fost confiscate aproape 2 tone de droguri (aproape 930 de kilograme de droguri de mare risc şi peste 1.000 de kilograme de droguri de risc), 1.741 de plante de canabis, 39.137 de comprimate, peste 630 de kilograme de masă vegetală verde alcătuită din masa plantelor şi masa fragmentelor vegetale ce conţin THC (aproximativ 190 de kilograme de masă verde vegetală uscată).

Astfel, poliţiştii dinTeleorman, împreună cu procurorii DIICOT, au cercetat două persoane, de 29 de ani şi 22 de ani, pentru trafic internaţional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc.

”Din probele administrate a rezultat că, la 10 iulie 2025, persoana de 29 de ani, aflată la acel moment pe teritoriul Spaniei, ar fi procurat aproximativ 53 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi expediat spre România, prin intermediul unei firme de transport internaţional, ascunse în interiorul unor obiecte de mobilier (canapele). Ulterior, a revenit în România şi a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Bucureşti, în timp ce ar fi ridicat împreună cu o altă persoană în cauză, pachetele în care se afla ascuns drogul de risc, destinat comercializării”, se arată în comunicat.

Persoana de 29 de ani a fos reţinută, apoi arestată preventiv, iar cea de 22 de de ani plasată sub control judiciar.

La rândul lor, poliţiştii şi procurorii DIICOT din Târgu Mureş au cercetat două persoane, de 28, respectiv 39 de ani, pentru introducere în ţară de droguri de risc şi de mare risc, fără drept, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi deţinere de droguri de risc şi de mare risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

”În luna iulie 2025, persoana de 39 de ani ar fi procurat din Spania aproximativ 170 de kilograme de canabis şi 5 kilograme de cocaină, pe care le-ar fi introdus în ţară disimulate într-un transport de gresie şi aparate de cafea. Substanţele interzise, cu o valoare de piaţă de aproximativ 3 milioane de euro, descoperite în interiorul a 4 tonomate de cafea, au fost indisponibilizate la data de 17 iulie 2025, în cadrul unei acţiuni de prindere în flagrant delict, realizată de către poliţişti în judeţul Arad. De asemenea, în sarcina aceleiaşi persoane s-a reţinut că, la începutul lunii iunie 2025, ar fi introdus în România, tot din Spania, aproximativ 80 de kilograme de canabis (drog de risc), pe care le-ar fi lăsat într-un depozit situat în municipiul Cluj-Napoca. Ulterior, cea de-a doua persoană cercetată, de 28 de ani, ar fi preluat din depozit aproximativ 23 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi remis, în ziua următoare, unei alte persoane”, se arată în comunicat.

În acest dosar trei persoane au fost arestate preventiv. Acestea ar fi preluat, în scopul comercializării, o parte din cantitatea de canabis, două dintre acestea fiind prinse în flagrant delict în timp ce ar fi tranzacţionat aproximativ 5 kilograme din acest drog de risc.

”În cursul acţiunii au fost indisponibilizate alte 6,5 kilograme de canabis descoperite într-un apartament închiriat de către una dintre persoane, în municipiul Cluj-Napoca. Totodată, pe parcursul percheziţiilor efectuate la data de 16 iulie 2025 de către poliţişti şi procurori, au fost descoperite şi ridicate 250 de grame de canabis (drog de risc), o cantitate de substanţă cristalină (drog de mare risc), precum şi alte mijloace de probă”, se precizează în comunicat.

De asemenea, poliţiştii din Craiova, alături de procurorii DIICOT, au cercetat o persoană de 34 de ani pentru trafic de droguri de risc, trafic internaţional de droguri de risc şi instigare la fals material în înscrisuri oficiale, toate în formă continuată.

”Pe parcursul lunii iulie 2025, persoana în cauză s-ar fi deplasat în Spania, de unde ar fi procurat aproximativ 48 de kilograme de canabis, pe care le-ar fi ascuns în patru colete şi le-ar fi expediat către România prin intermediul unei firme de curierat. Persoana cercetată ar fi revenit în ţară, pe cale aeriană, fiind prinsă în flagrant delict, de către poliţişti, la data de 23 iulie 2025, în localitatea Filiaşi, în timp ce ar fi ridicat, de la punctul de lucru al societăţii de curierat, două dintre colete, în care erau ascunse, printre diverse produse alimentare, 47 de pungi conţinând peste 23 de kilograme canabis. De asemenea, asupra sa au fost descoperite 3 cărţi de identitate, dintre care două false. Anterior, pe parcursul zilei de 22 iulie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timişoara au indisponibilizat celelalte două colete, în care se aflau peste 24 de kilograme de canabis, ce ar fi urmat să fie ridicate de către persoana de 34 de ani, prin folosirea uneia dintre cărţile de identitate false”, se arată în comunicat.

Şi în acest caz, persoana cercetată a fost arestată preventiv.

Totodată, poliţiştii şi procurorii DIICOT - Structura Centrală au cercetat două persoane, de 36 şi 55 de ani, pentru tentativă la trafic de droguri de mare risc.

”Începând cu luna aprilie 2025, persoanele cercetate ar fi amenajat într-o locaţie (depozit), din judeţul Braşov, un laborator de producţie de droguri de mare risc. De asemenea, acestea ar fi procurat mari cantităţi de substanţe chimice, din categoria precursorilor, ce ar fi urmat să fie utilizate în procesul de obţinere de metamfetamină şi MDMA. În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, au fost descoperite şi ridicate 50 de kilograme de clorhidrat de calciu, 75 de kilograme de sodă caustică, 32 de bidoane a câte 25 de litri cu acid fosforic, recipiente de mari dimensiuni, din sticlă, un generator de curent, un reactor cu agitator mecanic, precum şi alte recipiente din oţel prevăzute cu supape de presiune, 2 bidoane cu câte 20 de litri de alcool izopropilic, 12 pungi conţinând PMK ethyl glycidate, butoaie de metal cu capacitate de 260 de litri fiecare conţinând lichid, 16 saci în care erau cutii de carton ce conţineau saci din plastic cu substanţă pulverulentă de culoare roz, mov, verde şi alb. În aceeaşi împrejurare, au fost descoperite obiecte purtând urme de substanţă, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă”, precizează sursa citată.

Cei doi urmau să înceapă producţia de droguri de mare risc, însă în urma intervenţiei autorităţilor nu s-a mai întâmplat acest lucru. Cei doi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.