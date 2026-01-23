Macro Newsletter 23 Ianuarie 2026

Preţurile producătorilor industriali din Polonia au scăzut cu o rată anuală de 2,5% în decembrie 2025, după o scădere de 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 2,7%, după o scădere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 1,6%, după o scădere de 1,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,2%. (GUS Poland)

Producţia industrială din Polonia a crescut cu o rată anuală de 7,3% în decembrie 2025, după o scădere de 1,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o scădere de 9,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 7,8%, după o scădere de 1,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,8%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 2,1%, după o scădere de 2,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 9%. (GUS Poland)

Preţurile producătorilor industriali din Letonia au crescut cu o rată anuală de 1% în decembrie 2025, după o creştere de 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au temperat creşterea anuală până la 0,9%, de la 1,2% în luna anterioară, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 1,9%, după o creştere de 3,9% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 5,3%. (Statistics Latvia)

Preţurile producătorilor industriali din Canada şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 4,9%, de la 5,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,6%, după un avans de 1,1% în luna anterioară. Preţurile industriale, exclusiv preţurile energiei, şi-au temperat creşterea anuală până la 5,8%, de la 6,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile energiei şi produselor petroliere au scăzut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 4,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 7,2%. (StatCan)

Indicele încrederii consumatorilor din Ţările de Jos a scăzut în ianuarie 2026 până la -23 de puncte, de la -21 în luna precedentă, pe fondul scăderii aşteptărilor privind condiţiile economice din următoarele 12 luni până la -32 de puncte, de la -24 de puncte. Indicele aşteptărilor privind situaţia financiară pentru acelaşi orizont a scăzut cu 2 puncte, până la 2 puncte, iar indicele condiţiilor economice actuale a scăzut cu 5 puncte, până la -40 de puncte. (CBS Netherlands)

Indicele încrederii consumatorilor din Danemarca a crescut în ianuarie 2026 până la -13,4 puncte, de la -17,3 puncte în luna precedentă, pe fondul creşterii aşteptărilor privind condiţiile economice din următoarele 12 luni, până la -15,8 puncte, de la -21 de puncte. Indicele aşteptărilor privind situaţia financiară pentru acelaşi orizont a crescut cu 2,5 puncte, până la -1,5 puncte. (Statistics Denmark)