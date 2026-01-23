Nicuşor Dan: SUA, partener strategic esenţial pentru România

Preşedintele României a declarat joi seară, la Burxelles, că statele Unite ale Americii reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea României. Nicuşor Dan a subliniat că această poziţie este împărtăşită de numeroase state membre ale Uniunii Europene, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a afirmat că „pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră” şi a precizat că autorităţile române acţionează în consecinţă, iar această opinie a fost împărtăşită de numeroase state membre ale Uniunii Europene în cadrul Consiliului, adaugă News.ro.

Preşedintele a recunoscut că relaţia transatlantică a traversat în ultima perioadă momente dificile, însă a subliniat că „dialogul este extrem de important” şi că există suficiente raţiuni pentru ca această relaţie să continue, conform sursei citate.

Şeful statului a evidenţiat solidaritatea României cu Danemarca şi Groenlanda în contextul evitării unei decizii cu privire la intrarea în Consiliul Păcii şi a arătat că această obligaţie este prevăzută inclusiv în Tratatul Uniunii Europene, potrivit News.ro.

Nicuşor Dan a explicat că există o obligaţie de solidaritate între statele Uniunii şi că, într-un moment cu încărcătură emoţională evidentă, a considerat mai bine să se revină la dialog, notează sursa citată anterior.

Preşedintele României a precizat că evoluţiile ulterioare au confirmat această abordare. Dan a arătat că dialogul a fost reluat şi că, în prezent, toate părţile implicate pot adopta o abordare constructivă, conform News.ro.