Producţia de petrol a Rusiei a înregistrat un declin de 0,8% în 2025

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut, la 10,28 milioane barili pe zi, reprezentând aproximativ o zecime din producţia globală, în pofida sancţiunilor occidentale şi a atacurilor dronelor ucrainene, potrivit datelor publicate joi, conform Agerpres.

Rusia este al treilea mare producător de petrol la nivel mondial, după Statele Unite şi Arabia Saudită, şi deţine cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume, potrivit Agerpres.

Vicepremierul Alexander Novak a anunţat că Rusia a produs 512 milioane de tone de petrol în 2025, în scădere faţă de cele 516 milioane de tone extrase în 2024, relatează Agerpres.

Industria petrolieră rusă a fost în mod repetat vizată de sancţiunile occidentale, menite să submineze economia de război, iar Ucraina a lansat mai multe valuri de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra rafinăriilor şi conductelor. În acest an, Europa va începe eliminarea treptată a gazelor naturale transportate prin conducte şi a gazelor lichefiate ruseşti, conform Agerpres.

În decembrie, Novak estimase că producţia Rusiei de petrol şi gaze condensate va rămâne, în linii mari, la acelaşi nivel în 2025 faţă de 2024, la aproximativ 516 milioane de tone. „Încercările de a limita importurile de petrol rusesc conduc inevitabil la perturbări ale stabilităţii aprovizionării globale cu energie şi cresc volatilitatea pe pieţele internaţionale ale energiei”, a avertizat Novak, subliniază Agerpres.

El a anunţat, de asemenea, că producţia Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 32 de milioane de tone anul trecut, reprezentând 7% din producţia globală, în scădere faţă de nivelul de 33 de milioane de tone înregistrat în 2024, a informat sursa menţionată.