Producţia de petrol a Rusiei a înregistrat un declin de 0,8% în 2025

O.S.
Internaţional / 22 ianuarie, 19:09

Producţia de petrol a Rusiei a înregistrat un declin de 0,8% în 2025

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu 0,8% anul trecut, la 10,28 milioane barili pe zi, reprezentând aproximativ o zecime din producţia globală, în pofida sancţiunilor occidentale şi a atacurilor dronelor ucrainene, potrivit datelor publicate joi, conform Agerpres.

Rusia este al treilea mare producător de petrol la nivel mondial, după Statele Unite şi Arabia Saudită, şi deţine cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume, potrivit Agerpres.

Vicepremierul Alexander Novak a anunţat că Rusia a produs 512 milioane de tone de petrol în 2025, în scădere faţă de cele 516 milioane de tone extrase în 2024, relatează Agerpres.

Industria petrolieră rusă a fost în mod repetat vizată de sancţiunile occidentale, menite să submineze economia de război, iar Ucraina a lansat mai multe valuri de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra rafinăriilor şi conductelor. În acest an, Europa va începe eliminarea treptată a gazelor naturale transportate prin conducte şi a gazelor lichefiate ruseşti, conform Agerpres.

În decembrie, Novak estimase că producţia Rusiei de petrol şi gaze condensate va rămâne, în linii mari, la acelaşi nivel în 2025 faţă de 2024, la aproximativ 516 milioane de tone. „Încercările de a limita importurile de petrol rusesc conduc inevitabil la perturbări ale stabilităţii aprovizionării globale cu energie şi cresc volatilitatea pe pieţele internaţionale ale energiei”, a avertizat Novak, subliniază Agerpres.

El a anunţat, de asemenea, că producţia Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 32 de milioane de tone anul trecut, reprezentând 7% din producţia globală, în scădere faţă de nivelul de 33 de milioane de tone înregistrat în 2024, a informat sursa menţionată.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 20:12)

    "Totul decurge conform planului", la "aceeasi" productie conform propagandei mujice, incasarile sunt la jumatate, cu alte cuvinte nu-si acopera nici cheltuielile. Din punctul meu de vedere, tot "elore" ca pana si orban de bine ce-i merge cu hidrocarburile mujice "ieftine" face anticamera la Trump sa-i dea un "scut financiar":-)...Acum mai trebuie sa scoata din buzunar si un miliard de euro sa-si faca poza cu Trump la "Consiliul pentru MIR":-)...el si alalalt specialist in "afaceri bulgaresti", la propriu :-)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

