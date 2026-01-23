REA: investiţii de peste 10 milioane de euro în educaţia privată

Romania Education Alliance (REA), reţea de şcoli private activă pe piaţa educaţiei din România, anunţă că intenţionează să investească peste 10 milioane de euro în 2026 şi să se extindă la nivel naţional prin cooptarea a două şcoli private din afara Bucureştiului, potrivit unui comunicat transmis de companie.

REA precizează că poartă discuţii cu unităţi de învăţământ privat din marile oraşe ale ţării şi vizează extinderea reţelei dincolo de zona Bucureşti-Ilfov. Investiţiile vor fi direcţionate către infrastructură, digitalizare şi programe educaţionale, precum şi către formarea cadrelor didactice, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Reţeaua estimează că, pe termen mediu, ar putea integra peste 15 şcoli private şi ajunge la aproximativ 5.000 de elevi. Creşterea urmează să fie realizată atât prin extinderea capacităţilor existente, cât şi prin aderarea unor noi unităţi educaţionale, mai este precizat în comunicat.

În prezent, reţeaua include două instituţii de învăţământ privat care operează cinci campusuri în Bucureşti şi Ilfov şi a raportat venituri de peste 11 milioane de euro după primul an de activitate, potrivit comunicatului de presă.