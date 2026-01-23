Rheinmetall îşi va extinde prezenţa în industria navală

Creşterea accelerată a bugetelor de apărare din Europa determină marile companii din industria de armament să îşi diversifice activitatea şi să intre pe segmente noi, iar industria navală militară devine una dintre principalele direcţii de expansiune, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, grupul german Rheinmetall analizează noi achiziţii în sectorul naval, după ce a ajuns la un acord pentru preluarea diviziei de nave de război a constructorului german Lurssen, într-o tranzacţie evaluată la 1,35 miliarde de euro.

Consolidarea industriei navale de apărare din Germania s-a accelerat în ultimii ani, pe fondul majorării cheltuielilor militare şi al nevoii de modernizare a flotelor europene, a relatat sursa menţionată. Potrivit estimărilor Rheinmetall, Germania ar urma să investească aproximativ 31 de miliarde de euro în nave militare până în anul 2035, un volum de cheltuieli care stimulează competiţia şi repoziţionarea actorilor industriali, a informat Techrider.

Şeful Rheinmetall a precizat că achiziţia diviziei navale a Lurssen este aproape de finalizare şi că grupul se aşteaptă să obţină aprobarea autorităţilor europene de concurenţă până la sfârşitul lunii ianuarie, potrivit sursei citate. Rheinmetall, companie cunoscută în principal pentru producţia de tunuri de tanc, muniţie de artilerie şi vehicule blindate, şi-a accelerat procesul de diversificare după invazia Rusiei în Ucraina, pe fondul cererii crescute pentru echipamente militare, a transmis Techrider.