Romsilva alocă peste 10 milioane de lei pentru regenerarea pădurilor în mai multe zone

Romsilva organizează licitaţie deschisă pentru servicii de regenerare a pădurilor în zonele Broşteni, Putna, Crucea, Mălini şi Adâncata, pentru care alocă 10,424 milioane de lei, fără TVA, informează Agerpres.

Potrivit unui anunţ al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, contractul este împărţit în maximum cinci loturi, astfel: Lot 1 Ocolul Silvic Broşteni - valoare estimată, fără TVA, de 4,443 milioane de lei; Lot 2 Ocolul Silvic Crucea - valoare estimată, fără TVA, de 3,317 milioane de lei; Lot 3 OS Putna - valoare estimată, fără TVA, de 1,309 milioane de lei; Lot 4 OS Mălini - valoare estimată, fără TVA, de 1,246 milioane de lei; Lot 5 OS Adâncata - valoare estimată, fără TVA, de 108.362 lei.

Achiziţia nu implică încheierea unui acord-cadru.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 24 februarie 2026, ora 15:00 pentru toate loturile.

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse în limba română.