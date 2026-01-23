Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ADVERTORIAL De ce planificarea riscului este prima regulă pentru investitorii de succes

Media-Advertising / 23 ianuarie, 11:51

De ce planificarea riscului este prima regulă pentru investitorii de succes

În analiza pieţelor financiare, majoritatea discuţiilor gravitează în jurul randamentului. Totuşi, profesioniştii ştiu că prima regulă a investiţiilor nu este maximizarea profitului, ci protejarea capitalului. Indiferent cât de inteligentă ar fi strategia de portofoliu, un eveniment neprevăzut la nivel personal poate anula rapid ani de câştiguri şi disciplină financiară.

Un investitor de succes înţelege că riscul cel mai mare nu vine neapărat din volatilitatea pieţei, ci din vulnerabilitatea propriei surse de venit. Aşadar, strategia financiară pe termen lung trebuie să includă, obligatoriu, un pilon solid de protecţie a veniturilor şi a sănătăţii.

Diversificarea nu se opreşte la acţiuni

Diversificarea este mantra oricărui portofoliu, dar mulţi investitori o aplică doar la clasele de active (acţiuni, obligaţiuni, imobiliare). O abordare holistică, care să răspundă la întrebarea fundamentală despre cum sa investesti inteligent, include şi managementul riscului personal. Niciun portofoliu nu este cu adevărat sigur dacă nu există o plasă de siguranţă care să acopere evenimentele care pot afecta capacitatea de muncă şi sănătatea.

Securitatea financiară reală începe cu protejarea viitorului familiei. În acest sens, un instrument clasic, dar esenţial, rămâne asigurare de viata. Aceasta joacă rolul unei ancore de stabilitate, garantând că obligaţiile financiare ale familiei (rate, educaţie) nu vor fi compromise, indiferent de evenimentele nefericite. Este o formă de hedging împotriva riscului personal.

Protecţia veniturilor şi a capitalului de sănătate

Un tratament medical neprevăzut sau o intervenţie complexă reprezintă, de cele mai multe ori, un şoc financiar major, capabil să forţeze lichidarea investiţiilor la momente nepotrivite. Investitorii analizează riscul de piaţă, dar adesea subestimează costul capitalului. Includerea în planul financiar a unei forme de asigurare de sanatate este o măsură pragmatică de protecţie a capitalului. În contextul financiar larg, asigurările de orice tip sunt elemente de securitate care completează pensia privată şi contribuie la stabilitatea pe termen lung. O asigurare de sănătate oferă acces rapid la servicii medicale de calitate, prevenind astfel deteriorarea stării de sănătate care ar putea duce la pierderea veniturilor. Este o cheltuială preventivă care protejează portofoliul de retrageri forţate.

În concluzie, investitorii inteligenţi nu se limitează la analiza bursieră. Ei privesc imaginea de ansamblu: construiesc un portofoliu diversificat de active, dar îl protejează printr-un buffer adecvat de lichidităţi şi un sistem robust de asigurări. Doar atunci când riscul personal este gestionat, investitorul poate aborda pieţele cu încredere şi disciplină pe termen lung.

