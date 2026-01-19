Apple va începe producţia propriilor cipuri AI

Apple intenţionează va începe dezvoltarea propriilor cipuri dedicate inteligenţei artificiale, marcând un nou pas în strategia companiei de a controla componentele-cheie din ecosistemul său hardware şi software, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, informaţia a fost avansată de analistul Ming-Chi Kuo, potrivit căruia producţia acestor cipuri ar urma să debuteze în 2026, iar, într-o etapă ulterioară, Apple ar putea investi şi în propriile centre de date, începând cu 2027, scrie 9to5Mac. Planurile sugerează o accelerare a eforturilor companiei în domeniul AI, după o perioadă în care Apple a adoptat o abordare mai rezervată comparativ cu alţi giganţi din industrie, a relatat sursa menţionată.

Potrivit analistului, a informat Techrider, Apple anticipează o creştere semnificativă a utilizării funcţiilor bazate pe inteligenţă artificială pe dispozitivele sale, în special începând cu următorii ani, ceea ce va necesita o infrastructură hardware dedicată.

În primăvară, Apple este aşteptată să lanseze un nou set de funcţii de inteligenţă artificială pentru iPhone şi alte produse din portofoliu, inclusiv o versiune îmbunătăţită a asistentului vocal Siri, conform sursei amintite. Noua variantă va utiliza modele de inteligenţă artificială dezvoltate de Google, adaptate special pentru ecosistemul Apple, a subliniat Techrider.

Deocamdată, nu sunt disponibile informaţii tehnice despre cipurile de inteligenţă artificială pe care Apple le pregăteşte, a amintit sursa citată. Totuşi, dacă strategia va urma modelul deja consacrat al procesoarelor Apple Silicon, utilizate pe iPhone, iPad şi Mac, este de aşteptat ca noile cipuri să ofere performanţe ridicate şi o integrare strânsă cu software-ul companiei, a informat Techrider.