Bursa din Atena - cea mai bună performanţă din ultimii 25 de ani

V.R.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 11 august

Oferta operatorului bursier paneuropean Euronext pentru achiziţia tuturor acţiunilor Bursei din Atena (ATHEX) a stimulat activitatea de tranzacţionare, făcând ca piaţa elenă să înregistreze a doua cea mai bună performanţă mondială în acest an, informează publicaţia elenă To Vima.

Athens Stock Exchange a înregistrat cea mai solidă performanţă dintr-o lună august din ultimii 25 de ani, volumele de tranzacţionare şi interesul investitorilor crescând după intenţia de preluare anunţată de Euronext.

Oferta, evaluată la peste 410 milioane de euro, este văzută ca un vot de încredere pentru piaţa de capital din Grecia. Investitorii se aşteaptă ca tranzacţia să integreze Atena în reţeaua paneuropeană Euronext. În plus, tranzacţia va spori vizibilitatea şi atractivitatea pieţei financiare elene, spun analiştii, iar investitorii din Grecia vor avea astfel acces la o reţea de peste 1.800 companii listate, cu o capitalizare bursieră combinată care depăşeşte 6.000 miliarde de euro.

Indicele Bursei din Atena a urcat de la 1.885 puncte la 1 iulie, la 2.039 puncte la 1 august, în timp ce volumele tranzacţionate zilnic au urcat de la 48,3 milioane la 63,4 milioane de acţiuni. În 6 şi 7 august, rulajul a atins 88,6 milioane de euro, respectiv 83,1 milioane de euro, mai mult decât dublu faţă de media zilnică din iunie, de 33 milioane de euro.

În primele şapte luni din acest an, indicele Bursei din Atena a urcat cu 35,7%, aceasta fiind doua mare creştere pe plan global în rândul a 75 mari indici bursieri. Bursa a înregistrat cinci ani consecutivi de creştere, cu câştiguri cumulative de 146,6% şi o creştere medie anuală de aproape 20% - depăşind cu mult indici de referinţă precum MSCI ACWI şi STOXX Europe 600.

Activitatea de tranzacţionare a fost, de asemenea, solidă, cu o medie zilnică a rulajului ajungând la 259,7 milioane de euro în martie şi menţinându-se la 224,8 milioane de euro în iulie. Investitorii străini rămân o forţă dominantă, deţinând în mod constant aproximativ două treimi din capitalizarea pieţei, subliniind încrederea internaţională susţinută în perspectivele pieţei bursiere a Greciei.

Oferta revizuită a Euronext, de 7,14 euro pentru o acţiune ATHEX, reprezintă o primă de 19% faţă de preţul de închidere din 30 iunie şi de 27% faţă de preţul mediu pe trei luni înainte de anunţul de preluare.

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

