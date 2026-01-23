Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Ton optimist pe pieţele de acţiuni

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 23 ianuarie

Ton optimist pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au crescut ieri, după ce, în ziua anterioară, preşedintele american Donald Trump a abandonat ameninţările tarifare legate de Groenlanda şi a exclus utilizarea forţei pentru ocuparea teritoriului autonom danez.

Deutsche Börse

- Acţiunile Volkswagen AG au câştigat 5,5%, ajungând la 104,30 euro la ora 15.38. Compania auto germană vrea să-şi diminueze costurile de producţie cu până la un miliard de euro, în anii viitori, ca urmare a colaborării între mărcile grupului, anunţă DPA.

- Indicele DAX a urcat cu 1,5%, la 24.924,39 puncte la ora 15.39.

Euronext Paris

- Titlurile Renault SA au coborât cu 0,2%, la 32,84 euro la ora 15.40. Compania auto franceză intenţionează să închidă Ampere Holding, divizia sa de vehicule electrice şi software, şi să o reintegreze în activităţile grupului pentru simplificarea organizării, reducerea costurilor şi accelerarea implementării viitoarelor proiecte, spun surse citate de Reuters.

- Acţiunile Societe Generale SA au urcat cu 3,1%, la 70,84 euro la ora 15.41. Grupul bancar a anunţat că va elimina 1.800 de posturi în cadrul diviziei sale de retail banking din Franţa şi, probabil, şi în alte sectoare, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,5%, la 8.187,68 puncte la ora 15.42.

Borsa Italiana

- Titlurile Ivision Tech SpA au urcat cu 25,4%, la 2 euro la ora locală 15.49, avansul venind în condiţiile în care ochelarii de soare tip aviator purtaţi de preşedintele francez Emmanuel Macron la Forumul de la Davos, produşi de companie, au generat o creştere puternică a cererii pentru aceştia.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 1,4%, la 45.096,79 puncte la ora 15.49.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, pe fondul atenuării tensiunilor geopolitice.

- Titlurile Procter & Gamble s-au apreciat cu 2,1%, la 149,10 dolari la ora locală 10.05. Compania de bunuri de larg consum a raportat rezultate financiare trimestriale mixte.

- Acţiunile Abbott Laboratories au coborât cu 7,3%, la 112,03 dolari la ora 10.07. Compania farmaceutică a raportat venituri sub aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%, la 49.301,77 puncte la ora 10.08, S&P 500 - cu 0,3%, la 6.898,79 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Intel Corp. s-au depreciat cu 1,7%, la 53,33 dolari la ora 10.10. Compania de semiconductori era aşteptată să îşi publice rezultatele financiare ieri, după închiderea pieţei.

- Acţiunile gigantului tehnologiei Nvidia Corp. au urcat cu 0,8%, la 184,71 dolari la ora 10.12, pe fondul avansului domeniului său de activitate.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 23.355,14 puncte la ora 10.12.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, după avansul consemnat de pieţele americane în ziua anterioară.

- În acest context, titlurile companiei auto Honda Motor Co. au înregistrat un plus de 2%, ajungând la 1.639 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 0,7%, atingând 409 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,7%, la 53.688,89 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de ţiţei Santos Ltd. au urcat cu 5,3%, la 6,38 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 2,9%, la 24,20 dolari australieni. Preţurile petrolului au închis şedinţa de miercuri în creştere cu 0,5%, susţinute de perspectivele unei oferte mai reduse după oprirea temporară a producţiei la două mari câmpuri petroliere din Kazahstan şi pe fondul volumelor scăzute de export ale Venezuelei, care continuă să întâmpine dificultăţi în restabilirea producţiei, conform Reuters.

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au coborât cu 6,5%, la 1,80 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 8,4%, la 26,18 dolari australieni. Preţul aurului a mai pierdut teren după ce, săptămâna aceasta, a atins un nou maxim istoric, depăşind pentru prima dată pragul de 4.800 de dolari pe uncie.

Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un minus de 4,9%, ajungând la 171,92 dolari australieni.

- Acţiunile Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 0,6%, la 151,02 dolari australieni. Gigantul minier a raportat săptămâna aceasta, pentru proiectul său Pilbara din Australia de Vest, o producţie trimestrială de minereu de fier de 89,7 milioane de tone şi exporturi de 91,3 milioane de tone.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,8%, la 8.848,70 puncte.

