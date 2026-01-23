Companiile reacţionează după renunţarea lui Trump la tarifele europene

Directorii generali prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos au reacţionat cu uşurare după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la impunerea de noi tarife asupra unor ţări europene. Reprezentanţii companiilor au subliniat însă că mediul de afaceri rămâne ancorat într-o strategie de rezilienţă faţă de instabilitatea geopolitică, potrivit News.ro.

Co-CEO al JP Morgan Europa, Conor Hillery, a declarat că reacţia mai fermă a liderilor europeni faţă de Trump este „foarte bună pentru business”, conform News.ro.

Preşedintele american anunţase că, împreună cu secretarul general NATO Mark Rutte, a convenit asupra unui „cadru al unui viitor acord” în ceea ce priveşte Groenlanda şi nu va continua cu impunerea tarifelor de 10% programate pentru 1 februarie, notează sursa citată.

Pieţele europene au închis joi în creştere. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate de acţiunile din sectorul auto, unul dintre cele mai expuse în faţa potenţialelor bariere comerciale, adaugă News.ro.

Hillery a mai spus că „businessul cerea de multă vreme mai multă coeziune între liderii europeni şi politici orientate spre creştere, stabilitate, inovaţie şi investiţii”, chiar şi în contextul tensiunilor privind Groenlanda şi tarifele, potrivit News.ro.

CEO-ul SAP, Christian Klein, a avertizat că firmele rămân preocupate de impactul impredictibil al tensiunilor geopolitice şi a subliniat că startupurile europene sunt dezavantajate de lipsa unei pieţe digitale unificate. Directorul companiei a adăugat că inteligenţa artificială ar putea ajuta companiile europene să-şi consolideze competitivitatea, dar acest lucru necesită asumarea unor riscuri mai mari şi reducerea birocraţiei la nivelul UE, conform sursei citate.

Directorul producătorului de turbine eoliene Vestas, Henrik Andersen, a explicat că lanţurile de aprovizionare ale companiei sunt deja localizate în principalele pieţe: „Aprovizionăm din SUA pentru SUA, din Europa pentru Europa şi din Danemarca pentru Danemarca. Ideea că totul vine din China şi se exportă global nu reflectă realitatea”, potrivit News.ro.

Strateg la J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management, Wolf von Rotberg, a comentat că stilul de negociere al lui Trump presupune propuneri iniţiale agresive, dar retragerea de la poziţiile maximaliste este calculată şi atent monitorizată în funcţie de reacţia pieţelor, adaugă sursa citată anterior.

Directorii de companii prezenţi la Davos avertizează că volatilitatea geopolitică rămâne unul dintre cele mai mari riscuri pentru afaceri în 2026, conform News.ro.