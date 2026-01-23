Gianni Infantino anunţă că au existat „500 de milioane de cereri de bilete” pentru Cupa Mondială

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, s-a exprimat cu privire la numărul uriaş de cereri de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale din această vară, competiţie care se va disputa în Statele Unite, Canada şi Mexic, informează news.ro.

„În ultimele patru săptămâni, am primit 500 de milioane de cereri de bilete. Pentru 6,5-7 milioane de bilete. Este o cifră pe care nu am mai văzut-o până acum, nimic nu se apropie de ea, nici măcar de departe. Nu ştiu de câte ori am putea umple stadionul".

„Dacă ne gândim că, în 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete, iar acum sunt 500 de milioane de bilete solicitate, am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani de Cupe Mondiale. Acest lucru demonstrează pur şi simplu entuziasmul care există. Desigur, aceste 500 de milioane de cereri de bilete vor fi grupate într-o mare, mare urnă, vom proceda la o tragere la sorţi, iar norocoşii câştigători vor avea acces la meciurile Cupei Mondiale, care vor fi, desigur, toate complete.”