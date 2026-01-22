Macro Newsletter 22 Ianuarie 2026

Indicele ZEW al încrederii investitorilor în economia Germaniei a crescut peste aşteptări în ianuarie 2026, până la 59,6 puncte, de la 45,8 puncte în luna precedentă, pe fondul unei creşteri a indicelui situaţiei curente până la -72,7 puncte, de la -81 de puncte în luna anterioară. Indicele încrederii la nivelul zonei euro a înregistrat o creştere de 7,1 puncte, până la 40,8 puncte, pe fondul unei creşteri cu 10,4 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -18,1 puncte. (ZEW)

Preţurile producătorilor industriali din Germania au scăzut cu o rată anuală de 2,5% în decembrie 2025, după o scădere de 2,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după o stagnare în luna anterioară. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile bunurilor de consum au crescut cu o rată anuală de 0,6%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%. Preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 9,7%, pe fondul unei scăderi lunare de 1,2%. (Destatis)

Preţurile producătorilor industriali din Estonia au scăzut cu o rată anuală de 0,5% în decembrie 2025, după o creştere de 1,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, după un avans de 0,2% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au stagnat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 8,2%, după o creştere de 10,7% în luna anterioară pe fondul unei scăderi lunare de 15,4%. (Statistics Estonia)

Preţurile producătorilor industriali din Elveţia au scăzut cu o rată anuală de 1,8% în decembrie 2025, după o scădere de 1,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după un declin de 0,5% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 1,4%, după o scădere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei şi-au menţinut scăderea anuală la 7,6%, pe fondul unei stagnări lunare de 15,4%. (FSO)

Producţia în sectorul construcţiilor din zona euro a scăzut cu o rată anuală de 0,8% în noiembrie 2025, după o creştere de 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, după un avans de 1,7% în luna anterioară. Producţia din UE a scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%. La nivelul statelor UE, cele mai mari scăderi anuale ale producţiei au fost în Belgia şi Austria (ambele -4,9%), Franţa (-4,5%) şi Ungaria (-3,5%), iar cele mai mari creşteri au fost în Finlanda (+14,5%), Slovenia (+12,2%) şi Cehia (+6,2%). (Eurostat)

Preţurile de consum din Marea Britanie şi-au accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,4%, de la 3,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 4,5%, de la 4,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,9%, de la 5,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (ONS UK)