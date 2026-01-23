Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu: Viaţa socială, nu genele, protejează vârstnicii de depresie

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 23 ianuarie

Studiu: Viaţa socială, nu genele, protejează vârstnicii de depresie

English Version

Viaţa socială a persoanelor vârstnice este influenţată mult mai mult de experienţele acumulate de-a lungul vieţii decât de moştenirea genetică, iar menţinerea legăturilor cu prietenii, vecinii şi comunitatea poate reduce semnificativ riscul de depresie. Concluzia aparţine unui nou studiu realizat pe gemeni, publicat în British Journal of Psychiatry şi citat de agenţia Xinhua. Cercetarea oferă argumente solide pentru ideea că izolarea socială la vârste înaintate nu este un „destin biologic”, ci un fenomen care poate fi prevenit sau corectat prin politici publice şi iniţiative comunitare bine direcţionate.

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Îmbătrânirea Sănătoasă a Creierului (CHeBA) din cadrul Universităţii din New South Wales, Australia, şi a analizat datele a peste 560 de gemeni cu vârste de peste 65 de ani, urmăriţi pe o perioadă de şase ani. Scopul cercetării a fost acela de a înţelege în ce măsură relaţiile sociale - prieteniile, legăturile familiale şi participarea la viaţa comunităţii - influenţează sănătatea mintală şi cognitivă la vârste înaintate. Rezultatele arată că aceste relaţii sunt foarte puţin influenţate de genetică, fiind în cea mai mare parte modelate de factori de mediu şi de experienţele individuale de viaţă.

Conexiunile sociale pot fi schimbate şi cultivate

„Întrucât conexiunile sociale nu sunt determinate în mod semnificativ de gene, ele sunt modificabile într-o măsură considerabilă”, a explicat Suraj Samtani, expert în sănătate socială la CHeBA şi autorul principal al studiului. Această constatare are implicaţii directe pentru politicile publice, subliniază cercetătorii. Programele care încurajează participarea socială a vârstnicilor, de la cluburi comunitare şi activităţi de voluntariat până la simple iniţiative de vecinătate, pot avea un impact real asupra sănătăţii mintale a acestei categorii de populaţie.

Analiza datelor a arătat că adulţii vârstnici care interacţionau mai frecvent cu prietenii, vecinii şi alţi membri ai comunităţii prezentau mai puţine simptome de depresie, atât la începutul studiului, cât şi după şase ani. Cercetătorii au utilizat datele din Studiul pe gemeni australieni în vârstă, unul dintre cele mai ample proiecte de cercetare asupra îmbătrânirii realizate în Australia. Compararea gemenilor, care împărtăşesc aceeaşi bază genetică şi un mediu timpuriu similar, permite identificarea clară a factorilor care ţin de experienţele personale şi de alegerile de viaţă. „Gemenii ne ajută să vedem ce anume face diferenţa reală între indivizi”, subliniază autorii, indicând că unicitatea parcursului social este un element-cheie pentru sănătatea mintală la vârste înaintate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb