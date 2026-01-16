Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului

Trei antrenori ai echipei masculine norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi 18 luni şi amendaţi joi de Comitetul de Etică al FIS (FEC) pentru manipularea echipamentului de competiţie la Campionatele Mondiale de Schi Nordic de anul trecut de la Trondheim, relatează Reuters.

Antrenorul principal Magnus Brevik, fostul antrenor secund Thomas Lobben şi tehnicianul Adrian Livelten au fost sancţionaţi în urma unei anchete privind manipularea echipamentului în timpul probei masculine de sărituri de pe trambulina mare din martie 2025.

Controversa a izbucnit după ce campionii olimpici norvegieni Marius Lindvik şi Johann Andre Forfang, împreună cu staff-ul tehnic, au fost acuzaţi de utilizarea unor echipamente modificate.

Lindvik a terminat iniţial pe locul al doilea, dar a fost descalificat şi i s-a retras medalia de argint, în timp ce Forfang, care s-a clasat pe locul al patrulea, a fost şi el descalificat în urma unei inspecţii a echipamentului.

Federaţia Norvegiană de Schi a recunoscut după competiţie că echipa a manipulat costumele, dar a afirmat că săritorii cu schiurile nu sunt vinovaţi pentru încălcări.

Organizatorii nu au găsit nimic neobişnuit în timpul verificării iniţiale, dar după cursă au descoperit materiale diferite în cusături.

Într-un comunicat, FIS a afirmat că respectivii vor fi suspendaţi pentru o perioadă de „18 luni, începând cu data deciziei (8 ianuarie 2026), minus perioada de suspendare provizorie deja executată începând cu 12 martie 2025”.

Forul de conducere a adăugat că fiecare dintre ei va trebui să contribuie cu 5.000 CHF (6.246,88 USD) la costurile procedurii şi ale anchetei.