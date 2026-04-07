Armata israeliană emite un avertisment pentru navele din zona maritimă dintre Tyr şi Ras al-Naqoura

Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene, a transmis pe platforma X un avertisment urgent adresat tuturor navelor aflate în zona maritimă dintre Tyr şi Ras al-Naqoura, în sudul Libanului.

Potrivit mesajului publicat de acesta, activităţile Hezbollah pun în pericol navele aflate în respectiva zonă maritimă şi obligă armata israeliană să acţioneze în spaţiul maritim.

Sursa foto: X / @AvichayAdraee

„Pentru a vă asigura siguranţa, toate navele aflate la ancoră sau în navigaţie în zona maritimă indicată pe harta de navigaţie trebuie să se deplaseze imediat la nord de zona Tyr”, se arată în avertismentul publicat de Avichay Adraee.

Mesajul sugerează posibilitatea unor acţiuni militare în largul sudului Libanului, într-un context regional tensionat.