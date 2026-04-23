BVB Aprecieri pentru majoritatea indicilor

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 23 aprilie

Ultima emisiune de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, după scăderile din ultimele zile provocate de criza politică din ţara noastră. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 1,15%, la 28.585 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,79%, până la 5.567 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la aproape două miliarde de lei, în condiţiile în care ultima ofertă de titluri de stat Fidelis a fost înregistrată în sistemul bursier. Schimburile cu acţiuni s-au ridicat la 41,1 milioane lei, în vreme ce valoarea transferurilor cu certificate s-a ridicat la 6,8 milioane de lei.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 13,9 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,82%, la preţul unitar de 37 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), care au urcat cu 2,27%, la preţul de 153,2 lei, în condiţiile unor schimburi de 3,4 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au apreciat cu 0,1%, la preţul de 1,007 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 2,9 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz (SNG), care au cumulat un rulaj de 2,8 milioane de lei, acţiunile producătorului de gaze naturale încheind ziua în creştere cu 1,3%, la preţul unitar de 12,44 de lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc nicio tranzacţie.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,17%, până la 2.103 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,72%, la 101.484 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a scăzut cu 0,09%, până la 961 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Romcab” (MCAB): +6,99%

2. ”Comelf” (CMF): +6,37%

3. ”Bucur” (BUCV): +5,74%

4. ”IAR Braşov" (IARV): +3,48%

5. ”Vrancart" (VNC): +3,28%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Green Tech International” (GREEN): -5,11%

2. ”Societatea de Construcţii” (NAPO) : -3,23%

3. ”Bittnet" (BNET): -2,86%

4. ”Simtel” (SMTL): -2,80%

5. ”Erste Group Bank” (EBS): -2,55%

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

