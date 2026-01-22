AUR: Un deputat a fost oprit şi expulzat de la graniţa Ucrainei, fiind declarat „duşman al poporului ucrainean”

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat joi că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa cu Ucraina. Potrivit AUR, el ar fi fost declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-ar fi interzis accesul în ţară, ar fi fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, după ce ar fi exprimat public susţinerea pentru drepturile românilor din Ucraina, conform News.ro.

„Astăzi, în timp ce mă deplasam în Ucraina, la invitaţia unui profesor de la Universitatea Naţională din Cernăuţi, mi-a fost interzisă intrarea pe teritoriul ucrainean chiar la punctul de trecere a frontierei, după ce am trecut controlul pe partea românească. Autorităţile de frontieră ucrainene au avut o atitudine ostilă, informându-mă verbal că sunt considerat «duşman al poporului ucrainean» şi cerându-mi să părăsesc imediat zona de frontieră”, a declarat deputatul AUR, potrivit News.ro.

Potrivit parlamentarului AUR, „tratamentul la care am fost supus depăşeşte orice standard minim de conduită instituţională şi respect al demnităţii umane”. El susţine că, după ce a fost oprit la frontieră, autorităţile ucrainene au refuzat iniţial să comunice cu el în limba română sau engleză, deşi s-a adresat calm şi respectuos. A fost dus într-un container metalic neîncălzit, în condiţiile în care temperatura era de aproximativ -12/-13 grade Celsius, şi a fost obligat să se dezbrace complet pentru un presupus control corporal, fără nicio justificare legală. Deputatul AUR afirmă că o astfel de solicitare, într-un punct de trecere echipat cu aparatură modernă de control, nu poate fi explicată decât ca o formă deliberată de umilire. Ulterior, a fost condus într-un birou unde se aflau mai multe persoane, iar de această dată i s-a vorbit în limba română, a relatat News.ro.

Petru-Gabriel Negrea afirmă că, în acel birou, dialogul a fost civilizat, iar el s-a comportat permanent respectuos şi cooperant. Totodată, susţine că i s-a comunicat explicit că este considerat „duşman al poporului ucrainean” şi că i se aplică interdicţia de intrare în Ucraina. La finalul procedurii, o persoană din rândul autorităţilor de frontieră l-ar fi preluat şi l-ar fi împins efectiv pe jos până la linia de frontieră cu România, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Siret, gest pe care îl califică drept degradant şi nejustificat. Parlamentarul AUR consideră că decizia a fost luată în contextul în care, în ultimul an, a avut poziţii publice constante, asumate şi documentate în apărarea drepturilor comunităţilor româneşti din Ucraina, în special în ceea ce priveşte identitatea naţională, limba, credinţa şi educaţia, conform News.ro.

„Este important să subliniez un aspect care infirmă orice tentativă de manipulare: la începutul războiului din Ucraina, în calitate de antreprenor în turism, am sprijinit personal refugiaţi ucraineni, oferindu-le cazare gratuită, hrană şi suport logistic şi moral. Am găzduit sute de cetăţeni ucraineni în hotelurile mele, din solidaritate umană şi creştină, fără expunere mediatică. Această realitate arată că acţiunile mele nu au fost îndreptate împotriva poporului ucrainean, pe care îl respect, ci au vizat exclusiv apărarea drepturilor legitime ale românilor din Ucraina”, afirmă Petru-Gabriel Negrea, potrivit News.ro.

El susţine că, în ultimul an, a semnalat public mai multe probleme cu care se confruntă comunitatea românească din Ucraina: agresiunile şi tentativele de preluare forţată a bisericilor româneşti, inclusiv cazul grav al Catedralei „Sfântul Duh” din Cernăuţi, unde preoţi şi credincioşi români ar fi fost agresaţi; reducerea semnificativă a numărului de şcoli şi licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, ca urmare a reformelor educaţionale aplicate de autorităţile ucrainene; presiunile sistematice asupra comunităţii româneşti prin limitarea utilizării limbii române şi marginalizarea identităţii naţionale; precum şi necesitatea ca Ucraina să respecte standardele europene privind drepturile minorităţilor naţionale, mai ales în contextul parcursului său european, conform News.ro.

„Pentru poziţiile mele publice, exprimate transparent în Parlament şi în conformitate cu dreptul internaţional şi valorile europene, am fost catalogat drept «duşman». Consider această etichetare absurdă, imorală şi incompatibilă cu principiile democraţiei şi statului de drept. În acelaşi timp, observ o dublă măsură gravă: în timp ce România oferă sprijin financiar semnificativ Ucrainei, românii din Ucraina rămân abandonaţi, iar solicitările mele adresate Guvernului şi Preşedinţiei pentru o reacţie fermă au rămas fără răspuns”, afirmă deputatul AUR, a informat sursa menţionată.

Petru-Gabriel Negrea susţine că interdicţia aplicată se adaugă unui şir de decizii îngrijorătoare: presiuni asupra bisericilor româneşti, restrângerea educaţiei în limba română, stigmatizarea celor care semnalează aceste abuzuri şi refuzul acordării dublei cetăţenii pentru români, potrivit News.ro.

„Toate acestea conturează un proces de uniformizare forţată, prin care românii din Ucraina sunt împinşi să renunţe la identitatea naţională, limbă, credinţă şi tradiţii. Românii din Ucraina sunt cetăţeni loiali statului în care trăiesc, însă loialitatea nu presupune renunţarea la identitate. Cererea respectării acestor drepturi este un demers legitim. Voi continua să susţin public drepturile românilor din Ucraina şi să sesizez instituţiile naţionale şi europene competente. Interdicţiile, intimidările şi tratamentele degradante nu pot şterge adevărul şi nu pot anula drepturile unei comunităţi istorice”, a afirmat deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, subliniază News.ro.