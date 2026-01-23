Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB Indicii BVB cresc, în ton cu evoluţiile burselor vestice

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 23 ianuarie

Indicii BVB cresc, în ton cu evoluţiile burselor vestice

Schimburile cu acţiuni OMV Petrom - pe prima treaptă în topul rulajului

Indicii Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat creşteri pe linie, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în ton cu evoluţiile burselor europene, care s-au apreciat după ce preşedintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru privind Groenlanda şi a renunţat la impunerea unor tarife majorate ce urmau să fie aplicate unui grup de ţări europene.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,69%, până la 26.757 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 2,05%, până la 5.362 de puncte.

În Europa, indicele Stoxx 600 avea o creştere de 1,11%, la ora 18:10 (ora României), iar indicele DAX al pieţei germane urca cu 1,2%. La Londra, indicele FTSE 100 se aprecia cu 0,2%, în vreme ce, peste Atlantic, toţi cei trei indici principali ai bursei din Statele Unite ale Americii erau în creştere, în prima parte a sesiunii de tranzacţionare.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat miercuri seară că el şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit asupra a ceea ce a numit ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda, fapt care l-a determinat să renunţe la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene, care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Ulterior, într-un interviu la CNBC, Trump a descris cadrul ca fiind mai degrabă un ”concept”, care implică o colaborare între Statele Unite şi Europa pentru un sistem de apărare antirachetă denumit ”Domnul de Aur”, precum şi acces la resursele minerale din Groenlanda.

La Bucureşti, unde, cu excepţia BET-FI şi BETAeRO, toţi indicii au avut creşteri de peste 1%, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 115,4 milioane de lei, sub cea din sesiunea precedentă, de 126 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), care au cumulat un rulaj de 17,9 milioane de lei, titlurile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua la preţul unitar de 1,045 lei, în creştere cu 1,16%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au urcat cu 0,12%, până la preţul de 32,56 lei, în condiţiile unor schimburi de 16,1 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au apreciat cu 1,46%, până la preţul de 11,1 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 12,1 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), care au cumulat un rulaj de 6,2 milioane de lei, acţiunile TGN încheind ziua în apreciere cu 3,33%, la preţul unitar de 77,5 lei.

În piaţa ”deals” a fost realizat un schimb cu acţiuni Hidroelectrica, în valoare de 4,2 milioane de lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 131,5 lei, cu 0,77% peste referinţa din piaţa „regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,51%, până la 1.960 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,78%, până la 101.392 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,22%, până la 961 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Electrocontact” (ECT): +12,77%

2. ”Digi Communications” (DIGI): +7,45%

3. ”Altur” (ALT): +4,07%

4. ”Ropharma" (RPH): +4,00%

5. ”BRD-Groupe Societe Generale" (BRD): +3,99%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Armătura” (ARM): -14,73%

2. ”Mecanica Ceahlău” (MECF) : -10,10%

3. ”Romcab" (MCAB): -5,42%

4. ”Electromagnetica” (ELMA): -4,41%

5. ”Condmag” (COMI): -3,85%

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb