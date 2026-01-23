BVB Indicii BVB cresc, în ton cu evoluţiile burselor vestice

Indicii Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat creşteri pe linie, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în ton cu evoluţiile burselor europene, care s-au apreciat după ce preşedintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru privind Groenlanda şi a renunţat la impunerea unor tarife majorate ce urmau să fie aplicate unui grup de ţări europene.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,69%, până la 26.757 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 2,05%, până la 5.362 de puncte.

În Europa, indicele Stoxx 600 avea o creştere de 1,11%, la ora 18:10 (ora României), iar indicele DAX al pieţei germane urca cu 1,2%. La Londra, indicele FTSE 100 se aprecia cu 0,2%, în vreme ce, peste Atlantic, toţi cei trei indici principali ai bursei din Statele Unite ale Americii erau în creştere, în prima parte a sesiunii de tranzacţionare.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat miercuri seară că el şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit asupra a ceea ce a numit ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda, fapt care l-a determinat să renunţe la tarifele vamale îndreptate împotriva ţărilor europene, care urmau să intre în vigoare la 1 februarie. Ulterior, într-un interviu la CNBC, Trump a descris cadrul ca fiind mai degrabă un ”concept”, care implică o colaborare între Statele Unite şi Europa pentru un sistem de apărare antirachetă denumit ”Domnul de Aur”, precum şi acces la resursele minerale din Groenlanda.

La Bucureşti, unde, cu excepţia BET-FI şi BETAeRO, toţi indicii au avut creşteri de peste 1%, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 115,4 milioane de lei, sub cea din sesiunea precedentă, de 126 milioane de lei, circa 80% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), care au cumulat un rulaj de 17,9 milioane de lei, titlurile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua la preţul unitar de 1,045 lei, în creştere cu 1,16%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au urcat cu 0,12%, până la preţul de 32,56 lei, în condiţiile unor schimburi de 16,1 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au apreciat cu 1,46%, până la preţul de 11,1 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 12,1 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), care au cumulat un rulaj de 6,2 milioane de lei, acţiunile TGN încheind ziua în apreciere cu 3,33%, la preţul unitar de 77,5 lei.

În piaţa ”deals” a fost realizat un schimb cu acţiuni Hidroelectrica, în valoare de 4,2 milioane de lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 131,5 lei, cu 0,77% peste referinţa din piaţa „regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,51%, până la 1.960 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,78%, până la 101.392 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,22%, până la 961 de puncte.