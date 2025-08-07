Platforma globală de investiţii şi tranzacţionare eToro (NASDAQ: ETOR) a anunţat o nouă etapă în evoluţia sa, odată cu integrarea extinsă a tehnologiilor de inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat eToro emis redacţiei. Prin lansarea unei suite de instrumente bazate pe AI, a unui nou asistent virtual şi a unei pieţe deschise pentru dezvoltatori şi investitori, compania îşi propune să democratizeze accesul la inovaţie şi la strategii de investiţii avansate, anterior disponibile doar fondurilor speculative.
eToro integrează inteligenţa artificială pentru a revoluţiona investiţiile sociale
A.B.
Companii / 7 august, 18:11
