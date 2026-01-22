Eturia: Cererea de vacanţe în destinaţii exotice la final de 2025, în creştere cu aproximativ 10% faţă de 2024

Cererea pentru destinaţii exotice şi circuite complexe a crescut semnificativ, iar bugetele alocate de către turiştii români în 2025 au reflectat această maturizare a pieţei. Comparativ cu 2024, sezonul de final de an 2025 a înregistrat o creştere de aproximativ 10% a cererii, potrivit unui comunicat al companiei Eturia, remis astăzi redacţiei.

Ana Maria Gherasim, Director de vânzări Eturia, a declarat: "Pentru Crăciun, românii au ales destinaţii care oferă momente unice în familie. Laponia s-a menţinut, şi în acest an, în topul preferinţelor, fiind percepută nu doar ca o destinaţie, ci ca simbol al copilăriei trăite alături de cei mici. Familiile au optat pentru experienţe personalizate, întâlniri private cu Moş Crăciun, plimbări cu husky şi reni, safari arctice şi cazare în cabane autentice. Pentru noaptea de Revelion, românii au ales în număr foarte mare destinaţiile exotice. Maldive, Cuba, Tanzania, Sri Lanka şi India au dominat rezervările. Un fenomen al sezonului a fost creşterea cererii pentru vacanţele extinse care leagă Crăciunul de Revelion, cu durate de două-trei săptămâni. Australia, Noua Zeelandă şi circuitele asiatice cu opriri în Singapore, Indonezia, Malaezia sau chiar Mexic s-au remarcat în această categorie, confirmând apetitul pentru complexitate, diversitate şi experienţe de lungă durată”.

Deşi frenezia sărbătorilor de iarnă s-a terminat, trendul plecărilor în ianuarie şi început de februarie se menţine puternic. Această perioadă oferă condiţii meteo ideale în zona tropicală şi o disponibilitate mai bună faţă de vârful de sezon, din decembrie. Destinaţiile preferate de români în aceast perioadă sunt: Maldive, Sri Lanka şi Maldive, Cuba, India, Thailanda şi Zanzibar.

"Bugetele medii pentru vacanţele de ziua îndrăgostiţilor sau cele asociate vacanţelor copiilor se situează în jurul sumei de 2.500 euro/persoană, însă turiştii investesc tot mai mult în camere superioare, resorturi premium, safari, cine tematice şi experienţe personalizate, un semn clar al orientării spre calitate, nu cantitate,” declară directorul Eturia

Pe baza tendinţelor actuale şi a rezervărilor timpurii, pentru 2026 se conturează un top clar al destinaţiilor preferate de români: Maldive, Mexic, Cuba, India, Filipine.