MApN: Fragmente de dronă, semnalate în judeţul Tulcea

Ministerul Apărării Naţionale anunţă, într-o postare pe pagina oficială de facebook a instituţiei, că au fost semnalate fragmente de dronă în localitatea Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea.

Potrivit anunţului, echipe specializate ale MApN şi ale altor instituţii din domeniul securităţii şi apărării naţionale au ajuns la faţa locului şi au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile şi securizând perimetrul.

În urma evaluării situaţiei, aceştia au confirmat prezenţa unei încărcături explozive.

Încărcătura a fost detonată controlat, la faţa locului, în dimineaţa zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situaţii şi în deplină siguranţă pentru cetăţeni şi pentru specialiştii care au efectuat operaţiunea.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Datele preliminare rezultate în urma evaluărilor efectuate de specialişti indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare şi adaptare a apararii aeriene adoptate dupa incidentele grave de la Galati.