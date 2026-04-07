Netanyahu: „Israelul îşi intensifică loviturile asupra unor ţinte din Iran”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, într-o postare publicată pe contul oficial de X al Biroului premierului israelian, că Israelul îşi intensifică operaţiunile împotriva Iranului.

„Zdrobim regimul terorist din Iran. Dar facem acest lucru cu şi mai multă intensitate, cu o forţă tot mai mare”, a transmis Netanyahu, în aceeaşi postare.

Potrivit acestuia, în ziua precedentă, Israelul a distrus „avioane de transport şi zeci de elicoptere”.

Netanyahu a mai susţinut, în aceeaşi postare, că, marţi, au fost atacate „liniile de cale ferată şi podurile folosite de Gardienii Revoluţiei”.