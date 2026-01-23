Nicuşor Dan: Fondurile pentru primării trebuie reechilibrate

Preşedintele României a declarat că nu susţine reducerea sumelor din impozitul pe venit şi TVA pe care guvernul intenţionează să le acorde primăriilor. Nicuşor Dan a precizat că, în condiţiile în care românii au suferit deja din cauza inflaţiei şi a altor măsuri, aceste sume ar putea fi lăsate pentru anul viitor, potrivit News.ro.

Şeful statului a adăugat că sprijină mandate mai lungi de patru ani pentru primari, pentru ca aceştia să poată implementa proiecte mai consistente de investiţii. „O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, a afirmat Nicuşor Dan, conform News.ro.

Preşedintele a subliniat necesitatea unei reechilibrări a distribuţiei de fonduri între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. Şeful statului a explicat că, potrivit experienţei sale, repartiţia actuală este dezechilibrată şi afectează atât proiectele majore de infrastructură, cât şi funcţionarea curentă a primăriei, adaugă sursa citată.

Nicuşor Dan a precizat: „Diferenţa între ce se întâmplă acum şi ce s-a întâmplat când am preluat primăria în 2020 este că datoria era de 3 miliarde de lei, curentă, ceea ce putea bloca investiţiile”, şi a adăugat că această situaţie a împiedicat realizarea unor proiecte majore de infrastructură, conform News.ro.