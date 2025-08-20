Poluarea fonică din New York a ajuns la un nivel record, studiile arătând că nouă din zece newyorkezi sunt expuşi riscului de pierdere a auzului din cauza expunerii constante la niveluri ridicate de zgomot, potrivit news.ro.

Newyorkezii şi vizitatorii metropolei de 8,5 milioane de locuitori sunt bombardaţi aproape constant cu sirene, localnici zgomotoşi, baruri gălăgioase şi claxoane de maşini.

O linie telefonică de urgenţă la nivel de oraş a primit 750.000 de reclamaţii privind zgomotul în 2024, cea mai frecventă plângere privind calitatea vieţii.

Oraşul care nu doarme niciodată, poate pentru că nu poate, este una dintre puţinele zone construite din SUA cu un cod de zgomot care reglementează sunetul provenit de la vehicule, construcţii, afaceri şi activităţi recreative.

A instalat chiar şi camere cu senzori pentru a detecta şi sancţiona contravenienţii.

Nouă din zece newyorkezi sunt expuşi riscului de pierdere a auzului din cauza expunerii zilnice la niveluri de zgomot care depăşesc 70 de decibeli, media sănătoasă, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Columbia între 2010 şi 2012.

Autorul raportului, profesorul Richard Neitzel, conduce în prezent primul studiu naţional privind zgomotul, în cadrul căruia 200.000 de voluntari poartă ceasuri inteligente pentru a monitoriza nivelurile de zgomot.

”Se pare că aproximativ unul din patru americani este expus la niveluri de zgomot care le-ar putea afecta auzul pe termen lung”, a declarat Neitzel, profesor la Universitatea din Michigan.

În rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani, principala sursă de expunere excesivă la zgomot provine de la căşti.

În general, mai multe persoane sunt expuse la niveluri ridicate de zgomot ambiental decât la zgomotul provenit de la căşti, a adăugat Neitzel.

Deşi procentul populaţiei expuse la zgomot este similar cu cel al populaţiei expuse la poluarea aerului, problemele acustice nu sunt considerate prioritare de către locuitori şi oficiali, aşa cum este calitatea aerului, a spus Neitzel.

Există dovezi clare că zgomotul excesiv este asociat cu somnul deficitar, probleme cardiovasculare, depresie, declin cognitiv, naşteri premature şi performanţe şcolare slabe.

Tinitusul, un zgomot permanent în ureche care afectează trei din 20 de participanţi la studiu, este din ce în ce mai răspândit.

Muzica tare este folosită chiar şi pentru a promova consumul crescut, a spus Shane Newman, care administrează un restaurant mexican popular în cartierul trendy Hudson Yards din Manhattan.

”Când bei ceva în timp ce asculţi muzică, atmosfera este plăcută şi... oamenii ajung să rămână mai mult timp”, a declarat el pentru AFP.

Audiologul Michele DiStefano a afirmat că efectele zgomotului asupra stării de bine ”nu au fost studiate suficient”.

”Cu cât expunerea este mai lungă şi nivelul zgomotului mai ridicat, cu atât pierderea auzului va fi mai mare”, a avertizat ea, în special în cazul tinerilor.

”Odată ce îţi afectează auzul, nu poţi să dai înapoi, dar poţi să previi acest lucru”, a spus ea.