Rogobete: ”Proiectul privnd introducerea telemedicinei în România urmează să fe supus aprobării”

S.B.
Politică / 22 ianuarie, 07:42

Rogobete: ”Proiectul privnd introducerea telemedicinei în România urmează să fe supus aprobării”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proiectul privnd introducerea telemedicinei în România urmează să fe supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare, informează news.ro.

Telemedicina înseamnă servicii medicale la distanţă sau chiar o terapie intensivă de rang inferior.

”Telemedicina sau ambele proiecte din actul normativ care urmează să fie supus aprobării în şedinţa de Guvern, cred eu că de săptămâna viitoare, vin să regleze o serie de nevoi până la urmă pe care le-am identificat în ultima perioadă. Dacă discutăm despre telemedicină, sigur că în ultimii ani se tot discută despre telemedicină. În zona privată, de exemplu, ea funcţionează într-un regim accelerat şi a avut parte de o dezvoltare importantă. În alte ţări europene se utilizează de ani de zile, dar la noi acest termen în sistemul public a fost destul de sfios, dacă pot spune aşa, plastic, introdus. Nu există o reglementare clară ce înseamnă telemedicina, pentru ce specialităţi se poate realiza telemedicina, în ce condiţii pot fi acordate serviciile prin telemedicină şi foarte important, cum se decontează aceste servicii, pentru că până la urmă vorbim de servicii medicale care trebuie să fie decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ministrul a explicat şi ce înseamnă telemedicină.

”Practic, dacă discutăm despre servicii medicale la distanţă, asta înseamnă telemedicină, ea poate fi împărţită în consultaţii diagnostice la distanţă, adică pacientul intră printr-o platformă dedicată digitală în contact cu medicul printr-un sistem audio-video şi se realizează un consult la distanţiă. Apoi, poate exista componenta de tele-ICU, adică tele-terapie intensivă, adică o terapie intensivă de rang inferior. De exemplu, se conecteaza cu o terapie intensivă de specialitate şi se acordă consultanţă medicală între colegi, medici, specialişti”, a spus Rogobete.

Această modificare legislativă, spune ministrul, vine în sprijinul pacienţilor.

”Eu cred că este o modificare legislativă şi un proces absolut firesc care vine în avantajul pacienţilor în primul rând pentru că nu mai trebuie să se deplaseze pentru un computer tomograf care nu îi reprezintă o urgenţă la primul spital judeţean sau primul spital care dispune de medic. Nu, îl poate face cât mai aproape de casă, acolo unde există şi există slavă Domnului în multe spitale orăşeneşti imagistică Iar rezultatul îi poate veni fie în ambulatorul de specialitate unde l-a făcut la o distanţă de două sau de trei zile. Pentru situaţiile unde rezultatul nu reprezintă o urgenţă aminţătoare de viaţă, pentru o evaluare, pentru o pregătire, pentru o anumită intervenţie chirurgicală, de exemplu, unde nu este urgent, acest lucru este absolut necesar. Aceasta este ideea proiectul cu telemedicina, el va veni în sprijinul tuturor”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătăţii a suspus, miercuri, dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina, ceea ce, potrivit ministrului Sănătăţii, Alexanru Rogobete, este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală. Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă, de aceea detaliile vor fi reglementate prin acte subsecvente.

22 ianuarie

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

22 ianuarie

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
