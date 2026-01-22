Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studiu Deloitte: „Incertitudinea cauzată de evoluţia economică, geopolitică şi de evenimentele catastrofale vor accelera digitalizarea sectorului asigurărilor în 2026

S.E.
Miscellanea / 22 ianuarie, 15:28

Sursa foto: Deloitte

Sursa foto: Deloitte

La nivel global, asigurătorii trec printr-o perioadă de incertitudine considerabilă cauzată de presiunile economice, volatilitatea geopolitică şi creşterea frecvenţei şi severităţii evenimentelor catastrofale, dublate de aşteptările mai mari ale clienţilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Pentru a-şi gestiona eficient costurile în contextul adaptării modelelor de operare, asigurătorii accelerează procesul de digitalizare, care necesită investiţii în modernizarea tehnologică, flexibilitate organizaţională şi combinarea abilă a tehnologiei cu capitalul uman, arată studiul.

Conform sursei citate, după o perioadă marcată de stabilitate în piaţa asigurărilor, dublată de o creştere a primelor subscrise, multe segmente de asigurări intră într-o etapă de încetinire a creşterii pe fondul presiunilor tot mai mari legate de costuri. De exemplu, segmentul asigurărilor non-viaţă, care a raportat o creştere globală de 4% a primelor subscrise în 2024, este estimat să aibă un plus de doar 2,3% în 2026. În segmentul asigurărilor de viaţă, creşterea primelor subscrise este, de asemenea, aşteptată să scadă de la 6,1% în 2024 la 2,4% în 2026 la nivel global. În Europa, rata de creştere pentru asigurările de viaţă a fost de 4,9% în 2024 şi se preconizează că va scădea la 1,7% în 2026, a relatat comunicatul.

După ce a atins un vârf în 2024, segmentul de asigurări de grup va înregistra o creştere mai mică în următorii câţiva ani, însă creşte cererea pentru produse care răspund noilor nevoi ale angajaţilor, cum ar fi asigurările de sănătate (inclusiv sănătate mintală) şi asigurările pentru animale de companie. Deoarece forţa de muncă este acum formată din cinci generaţii, asigurătorii trebuie să ofere beneficii şi produse suplimentare, mai bine adaptate profilurilor profesionale şi demografice ale angajaţilor, explică studiul. Portofoliile pot include noi tipuri de beneficii, cum ar fi îngrijirea vârstnicilor, opţiuni de creşă la sediul angajatorului şi chiar sprijin pentru adopţii, a informat sursa citată.

În contextul nivelului atât de ridicat al incertitudinii globale şi al presiunilor externe, competitivitatea asigurătorilor se va baza tot mai mult pe modele de capital mai agile, care asigură diversificarea riscurilor pentru a gestiona volatilitatea - de exemplu, riscul reţinut de asigurător combinat cu reasigurarea prin terţi -, conform studiului, şi pe structuri de finanţare în colaborare care le permit să transfere parţial riscul către pieţele de capital şi, astfel, să-şi asigure un capital cu o flexibilitate mai mare, să-şi lărgească baza de capital şi să-şi îmbunătăţească rezilienţa în cazul unor pierderi de mare amploare, conform sursei citate.

Acest tip de cooperare financiară şi investiţională este doar unul dintre pilonii transformării sectorului asigurărilor, subliniază studiul. În acelaşi timp, asigurătorii îşi intensifică eforturile de digitalizare, recunoscând că avantajul competitiv depinde tot mai mult şi de calitatea relaţiilor cu clienţii, de un management mai bun al riscurilor şi de eficientizarea proceselor interne. Infrastructura cloud, conexiunile API (application programming interface), dispozitivele IoT (Internet of Things) şi inteligenţa artificială (IA) se numără printre cele mai frecvente inovaţii şi utilizări ale tehnologiei. Dronele pentru inspectarea acoperişurilor, imaginile prin satelit pentru triaj în cazuri de catastrofe şi senzorii IoT pentru monitorizarea în timp real permit deja asigurătorilor să previzioneze şi să minimizeze pierderile pe toate liniile de business, potrivit comunicatului.

În ceea ce priveşte inteligenţa artificială, în ciuda unui ritm variat de adoptare şi implementare, majoritatea liderilor companiilor de asigurări se concentrează acum pe cazuri practice de utilizare a IA în diverse departamente. De exemplu, pentru detectarea fraudelor, asigurătorii implementează tehnologii IA pentru a identifica tentativele de fraudă în cererile de despăgubire, inclusiv folosind machine learning pentru a detecta anomaliile în cererile depuse de asiguraţi. Studiul Deloitte estimează că, prin implementarea unor soluţii bazate pe IA care detectează în timp real tentativele de fraudă, asigurătorii non-viaţă ar putea economisi până la 160 de miliarde de dolari până în 2032. Şi departamentele de subscriere pot beneficia de inteligenţa artificială, deoarece asistenţii IA pot procesa şi prioritiza volume mari de cereri, permiţând verificarea unui număr mai mare de poliţe fără a adăuga personal nou. Relaţia cu clienţii este unul dintre domeniile în care numeroşi asigurători folosesc IA, prin intermediul asistenţilor virtuali. Principalele obstacole în procesul de utilizare eficientă a IA sunt datele fragmentate şi sistemele învechite, potrivit studiului.

„Raportarea financiară este un alt domeniu care ar putea fi optimizat semnificativ prin digitalizare. După momentul-cheie 2023, când asigurătorii au fost nevoiţi să adopte standardele internaţionale de raportare financiară IFRS 17, care au schimbat modul în care activele şi pasivele sunt evaluate şi prezentate în situaţiile financiare, ei au acum şansa de a valorifica instrumente digitale avansate şi analiza datelor pentru a eficientiza fluxurile de lucru de raportare şi pentru a pregăti rapoarte de înaltă calitate. Inovaţiile tehnologice nu doar susţin eforturile de conformare la standardele financiare în permanentă evoluţie, ci şi oferă asigurătorilor oportunitatea de a oferi mai multe informaţii financiare şi operaţionale relevante stakeholderilor lor,” a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit şi Servicii Conexe, Deloitte România, în comunicat.

În ceea ce priveşte tehnologia, cea mai mare provocare este combinarea modernizării tehnologice cu crearea unui mediu în care angajaţii pot folosi date şi instrumente digitale în activitatea lor zilnică, subliniază studiul. Asigurătorii trebuie să construiască un mediu în care angajaţii să înţeleagă capacităţile şi limitările tehnologiei şi în care organizaţia să îmbine automatizarea cu intuiţia şi perspectiva umană în luarea deciziilor, în oferirea de asistenţă clienţilor şi în evaluarea riscurilor, a transmis comunicatul.

Asigurătorii se confruntă, de asemenea, cu presiuni structurale, cum ar fi consolidarea firmelor de brokeraj, evoluţie care creşte puterea de negociere a acestora din urmă, şi cu jucătorii non-tradiţionali (alternative risk players) care intră pe piaţă, reiese din sursa citată.

„La nivel global, brokerii independenţi generează mai mult de jumătate din vânzările de asigurări de viaţă către clienţii persoane fizice şi 83% din veniturile obţinute în segmentul beneficiilor oferite de angajatori, arată studiul. Dar procesul de transformare a canalelor de distribuţie a serviciilor de asigurare este în plină desfăşurare, iar asigurătorii caută modalităţi inovatoare de a se diferenţia. Parteneriatele strategice şi alianţele reprezintă o soluţie care poate consolida stabilitatea financiară a furnizorilor de asigurări şi poate oferi noi surse de venituri prin dezvoltarea unor servicii complementare produselor tradiţionale de asigurare,” a declarat Ana Şerban, Director Soluţii de Actuariat şi de Asigurare, Deloitte România, în sursa menţionată.

Asigurătorii îşi dezvoltă tot mai mult reţele de colaborare care cuprind entităţi din diverse industrii, permiţându-le să-şi extindă ofertele, să crească flexibilitatea operaţională şi să răspundă mai rapid nevoilor clienţilor. De exemplu, companiile de asigurări pot dezvolta parteneriate cu furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu şi cu alţi furnizori de wellness pentru a oferi servicii contra cost care să completeze portofoliile lor tradiţionale de produse şi servicii. De asemenea, companiile de asigurări de viaţă pot colabora cu operatori de telecomunicaţii pentru a oferi produse de micro-asigurare de viaţă, mai indică studiul.

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
