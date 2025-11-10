Tenis: Arina Sabalenka termină sezonul pe primul loc în clasamentul WTA

Belarusa Arina Sabalenka va termina sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), pentru al doilea an la rând, deşi a pierdut finala Turneului Campioanelor, informează Agerpres.

Sabalenka (27 ani) încheie stagiunea cu cele mai multe victorii (63), un număr record de bani câştigaţi din turnee (15.008.519 dolari) şi patru titluri, dintre care unul de Mare Şlem (US Open), alături de alte două finale majore (Australian Open şi Roland Garros).

Belarusa are în clasamentul publicat uni un avans de 2.475 de puncte faţă de următoarea clasată, poloneza Iga Swiatek. A treia este americanca Gauff, la circa 1.600 de puncte de locul secund.

Kazaha Elena Rîbakina, câştigătoarea Turneului Campioanelor, a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi va încheia sezonul pe cinci, după ce în iulie ocupă locul al 13-lea.

Cele trei românce din top 100 îşi păstrează poziţiile, Jaqueline Cristian pe 39, Sorana Cîrstea pe 44, iar Gabriela Ruse pe 99.

Carmen Herea (19 ani), semifinalistă la Austin, a reuşit un salt de 246 de locuri şi se află acum pe 529 în lume.

La dublu, belgianca Elise Mertens şi rusoaica Veronika Kudermetova, care au câştigat titlul la WTA Finals, se află în imediata apropiere a podiumului.

Sorana Cîrstea se menţine pe 57, Gabriela Ruse a coborât un loc şi este pe 69, iar Monica Niculescu staţionează pe 97.