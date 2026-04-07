The New Arab: Iranul permite tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz doar navelor unor state considerate „prietene”

Iranul menţine în continuare blocada asupra Strâmtorii Hormuz, însă permite selectiv tranzitul unor nave aparţinând unor state considerate „prietene” ale Teheranului, potrivit The New Arab,

Publicaţia notează că, de la începutul războiului, la 28 februarie, zeci de nave au rămas blocate în zonă, afectând lanţurile logistice şi de aprovizionare şi contribuind la creşterea preţurilor la petrol şi alte materii prime.

The New Arab mai scrie că Teheranul ar fi făcut excepţii pentru anumite state, iar în unele cazuri ar percepe şi taxe, despre care publicaţia afirmă că ar fi solicitate în yuani chinezeşti, sub forma unei „compensaţii de război”, deşi detaliile rămân neclare.

Potrivit sursei citate, majoritatea navelor cărora li s-a permis tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz au fost asociate unor state asiatice, în contextul în care multe dintre acestea depind de livrările de energie din Golf şi au căutat să menţină relaţii funcţionale cu Iranul.

• Filipine

The New Arab scrie că mai multe nave sub pavilion filipinez au primit asigurări privind un tranzit sigur şi fără obstacole prin strâmtoare, în urma unor discuţii purtate între Manila şi Teheran.

Potrivit publicaţiei, ministrul de externe al Filipinelor, Tess Lazaro, a apreciat că această evoluţie contribuie atât la protejarea marinarilor filipinezi din Orientul Mijlociu, cât şi la securitatea aprovizionării energetice a ţării.

• Pakistan

The New Arab mai arată că Pakistanul a anunţat, la 28 martie, că Iranul a permis trecerea a 20 de nave pakistaneze prin strâmtoare, în urma unor discuţii diplomatice.

Publicaţia notează că relaţiile dintre Islamabad şi Teheran rămân apropiate, în timp ce Pakistanul joacă şi un rol de mediere între Iran şi Statele Unite.

• India

Nave sub pavilion indian au primit, de asemenea, permisiunea de a traversa Strâmtoarea Hormuz, potrivit The New Arab.

Publicaţia menţionează că marţi, opt nave indiene au ieşit deja din strâmtoare, în timp ce alte 16 se află încă în aşteptare.

The New Arab aminteşte că India şi Iranul au menţinut relaţii cordiale, iar la începutul anului 2026 au reluat negocierile privind achiziţiile de petrol.

• Irak

Potrivit The New Arab, şi Irakul, vecin al Iranului şi important producător de petrol, s-a numărat printre statele exceptate de la blocada impusă de Teheran în Strâmtoarea Hormuz.

• Malaysia şi Indonezia

Publicaţia mai scrie că Malaysia şi Indonezia se află, de asemenea, printre statele care au obţinut permisiunea Iranului pentru tranzitul unor nave prin strâmtoare.

În cazul Malaysiei, Bloomberg a relatat că şapte nave blocate au reuşit să tranziteze zona, în timp ce Indonezia ar fi obţinut trecerea pentru două nave care transportau ţiţei din Arabia Saudită.

• China

The New Arab mai arată că şi nave asociate Chinei au traversat Strâmtoarea Hormuz. Potrivit publicaţiei, în prima jumătate a lunii martie, 11 nave asociate Chinei traversaseră deja zona, majoritatea fiind marfare.

• Japonia

The New Arab notează că şi Japonia se numără printre statele ale căror nave au fost autorizate să tranziteze Strâmtoarea Hormuz, menţionând că o navă a companiei Mitsui O.S.K., încărcată cu gaz natural lichefiat, a traversat cu succes zona.

• Alte state

The New Arab mai notează că şi alte state au obţinut permisiunea Iranului pentru tranzit, inclusiv Rusia şi Turcia.

În cazul Rusiei, publicaţia citează declaraţia consilierului pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, care a afirmat: „pentru noi, Strâmtoarea Hormuz este deschisă”.

Totodată, şi Turcia a fost exceptată de la restricţii, potrivit Anadolu Ajansi. Conform aceleiaşi surse, o a treia navă deţinută de o companie turcă a traversat strâmtoarea în timpul crizei.

Publicaţia The New Arab menţionează şi cazul unei nave deţinute de o companie franceză şi înmatriculate în Malta, aparţinând CMA CGM, care a traversat strâmtoarea vineri, fiind unul dintre puţinele cazuri asociate Europei Occidentale.