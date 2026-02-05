Emma Răducanu s-a calificat în sferturi la Transylvania Open

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri în semifinalele turneului WTA Transylvania Open, după ce a dispus de Kaja Juvan, în optimi.

Principala favorită a turneului de la Cluj, Emma Răducanu (23 de ani, locul 30 WTA) a dispus de slovena Kaja Juvan (25 de ani, locul 97 WTA) în două seturi, scor 7-5, 6-1, după un meci care a durat o oră şi 38 de minute.

În sferturile de finală, Emma Răducanu se va înfrunta cu poloneza Maja Chwalinska (24 de ani, locul 146 WTA).