Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Acţiunile SpaceX au scăzut cu 12% luni

S.B.
Companii / 23 iunie, 12:14

Acţiunile SpaceX au scăzut cu 12% luni

Acţiunile SpaceX au scăzut cu aproximativ 12% luni, îndreptându-se către a treia zi consecutivă de pierderi şi prelungind corecţia care a urmat unuia dintre cele mai spectaculoase debuturi bursiere din istorie, informează news.ro.

Compania fondată de Elon Musk a început să fie tranzacţionată pe bursă pe 12 iunie şi a atras imediat un interes uriaş din partea investitorilor.

În primele două şedinţe complete de tranzacţionare, valoarea de piaţă a SpaceX a crescut atât de mult încât a depăşit temporar companii precum Amazon şi chiar Microsoft, transformând grupul într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Entuziasmul iniţial s-a diminuat însă rapid. După scăderi de 5% şi 3,6% în şedinţele de miercuri şi joi de săptămâna trecută, titlurile au continuat să se deprecieze luni.

La preţul de aproximativ 160 de dolari pe acţiune, SpaceX rămâne totuşi cu circa 37% peste preţul de ofertă publică iniţială de 135 de dolari stabilit la listare.

Compania a anunţat luni şi lansarea unei emisiuni de obligaţiuni negarantate, în timp ce a dezvăluit că deţinea lichidităţi şi echivalente de numerar în valoare de 100,8 miliarde de dolari la data de 19 iunie.

Investitorii care susţin compania mizează pe potenţialul pe termen lung al afacerilor SpaceX în domeniul lansărilor spaţiale, internetului prin satelit Starlink, inteligenţei artificiale şi centrelor de date.

Totuşi, rezultatele financiare recente arată că grupul continuă să înregistreze pierderi importante. SpaceX a raportat o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari în 2025 şi o pierdere de 4,28 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026.

Pentru investitorii care au cumpărat acţiuni după debutul bursier, mare parte din câştigurile iniţiale s-au evaporat deja în urma retragerii recente a pieţei.

Chiar şi aşa, listarea a avut efecte spectaculoase asupra averii acţionarilor. IPO-ul a contribuit la transformarea lui Elon Musk în primul om din lume cu o avere estimată la peste un trilion de dolari şi a creat mii de noi milionari în rândul investitorilor şi angajaţilor companiei.

Scăderea actuală este privită de mulţi analişti drept o perioadă de ajustare după entuziasmul extrem care a însoţit listarea, investitorii încercând acum să evalueze mai realist perspectivele financiare ale companiei şi ritmul în care investiţiile uriaşe în spaţiu şi inteligenţă artificială se vor transforma în profituri.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2460
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5981
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0799
Gram de aur (XAU)Gram de aur608.6838

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb