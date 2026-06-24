Airbus anunţă că 16 avioane A380 necesită inspecţii

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aeriană (EASA) a dispus inspectarea a 16 aeronave Airbus A380, dintre care cinci în regim de urgenţă, după descoperirea unor fisuri în structura aripilor unei aeronave, a confirmat marţi producătorul aeronautic Airbus, potrivit news.ro.

Dintre aceste 16 aeronave, 15 sunt operate de compania aeriană Emirates şi una de compania australiană Qantas, a precizat un purtător de cuvânt al Airbus.

Cinci avioane ale companiei Emirates trebuie inspectate imediat, începând de miercuri şi înainte de următorul lor zbor.

Măsurile, cuprinse într-o directivă de urgenţă emisă de autoritatea de reglementare europeană, vin în urma unei serii de instrucţiuni privind verificarea fisurilor la lonjeroanele aripilor, emise în ultimii doi ani. Aceste verificări s-au concentrat pe anumite zone ale lonjeroanelor din spate şi din faţă, între anumite nervuri ale aripii.