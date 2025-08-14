Baschet masculin: România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale din 2027

Naţionala masculină de baschet a României s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA din 2027, după ce a învins echipa Macedoniei de Nord, cu scorul de 79-66 (26-19, 19-15, 14-15, 20-17), miercuri seara, la Oradea, în Grupa E din faza a doua a precalificărilor competiţiei.

România a reuşit a treia victorie din tot atâtea meciuri jucate şi nu mai poate pierde unul din primele două locuri ale grupei.

Ştefan Grasu, cu 20 de puncte şi 3 recuperări, a fost cel mai bun tricolor, Emanuel Căţe a contribuit cu 10 p, 8 rec, iar Rareş Uţă cu 11 puncte.

De la învinşi s-a remarcat Jacob Wiley, cu 19 p, 10 rec, 5 pase decisive.

România ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Ungaria, 3 puncte, Macedonia de Nord, 3 puncte. Au mai rămas de jucat partidele Ungaria - România (16 august) şi Macedonia de Nord - Ungaria (20 august). Primele două clasate se califică în preliminariile CM 2027.