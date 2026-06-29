Băsescu: Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!

Fostul preşedinte Traian Băsescu analizează situaţia desemnării unui nou premier şi constată existenţa unor interese diferite în rândul actorilor politici actual, potrivit unui mesaj postat pe contul său oficial de Facebook.

„Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE; Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit "ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat; Dan nu vrea anticipate dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele; Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat”, afirmă fostul şef de stat pe Facebook.

„Doar ţara nu primeşte un guvern legitim. Mai vedem la toamnă!”, conchide Traian Băsescu.