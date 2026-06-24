Bloomberg: ByteDance caută un împrumut offshore de 20 de miliarde de dolari pentru investiţii în IA

Compania chineză de tehnologie ByteDance, dezvoltatoarea TikTok, se află în discuţii preliminare cu bănci pentru cel mai mare împrumut offshore din istoria sa, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, conform Bloomberg News.

Împrumutul ar urma să aibă o durată de trei ani, cu opţiunea de prelungire până la cinci ani, potrivit aceleiaşi surse.

Suma vizată aproape dublează recordul anterior al companiei: în septembrie 2024, ByteDance contractase un împrumut de 9,5-10,8 miliarde de dolari - cel mai mare credit corporativ în dolari din Asia, exclusiv Japonia, la acel moment -, coordonat de Citigroup, Goldman Sachs şi JPMorgan, potrivit CoinDesk şi Bloomberg. Înainte de aceea, în 2021, compania negociase un pachet de refinanţare de 3-5 miliarde de dolari, conform aceloraşi surse.

ByteDance se conturează ca un investitor major în infrastructura de inteligenţă artificială, cu cheltuieli şi parteneriate în creştere pentru asigurarea de cipuri şi servicii de proiectare a cipurilor, potrivit Reuters. Dacă tranzacţia de 20 de miliarde de dolari se va concretiza, aceasta ar stabili un nou reper pentru sectorul tehnologic, media şi telecomunicaţii din China, conform CoinDesk, preluat de Bloomberg