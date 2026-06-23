BlueSpace Technology câştigă două contracte pentru furnizarea de echipamente TEMPEST

BlueSpace Technology a câştigat, în cadrul unei proceduri de achiziţie finalizată la începutul acestei luni, două contracte majore cu structuri NATO pentru livrarea de echipamente TEMPEST. Valoarea estimată totală a celor două contracte este de aproximativ 19 milioane de euro. Aceste două contracte majore se adaugă unei serii de şapte comenzi pentru echipamente similare tot pentru structuri din NATO, în valoare totală de aproape 400.000 euro, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Acesta este, probabil, cel mai bun rezultat pe care ni l-am fi putut dori. Ne bucurăm nu doar pentru succesul companiei, ci şi pentru faptul că o parte importantă din aceste fonduri va ajunge în economia românească. Este încă o dovadă că se poate şi în România: putem proiecta, produce şi exporta tehnologie de securitate la cele mai înalte standarde internaţionale”, a declarat Constantin Pintilie, CEO şi fondator BlueSpace Technology.

Constantin Pintilie a subliniat că această reuşită reprezintă un nou moment de referinţă atât pentru companie, cât şi pentru industria românească de înaltă tehnologie. Fondurile aferente acestor contracte vor genera valoare adăugată în România, vor susţine dezvoltarea de produse cu tehnologie avansată şi vor contribui la crearea şi menţinerea de locuri de muncă înalt calificate.

„Atribuirea acestor contracte de către structurile specializate ale NATO unei companii din România confirmă un principiu esenţial al competiţiei internaţionale: respectarea strictă a criteriilor stabilite, egalitatea de şanse, evaluarea exclusiv pe baza performanţei şi conformităţii ofertelor depuse”, a arătat Constantin Pintilie.