Bolojan, în Republica Moldova: Vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie mai mult

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, în Republica Moldova, că cele două ţări vor construi în continuare noi punţi care să le apropie şi mai mult aşa cum se cuvine între state care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune, potrivit news.ro. El a adăugat că România rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Republicii Moldova şi va asigura sprijin cu expertiza şi experienţa dobândite în anii de apartenenţă la Uniunea Europeană.

”Îmi pare bine să revin azi la Chişinău şi să fiu alături de dumneavoastră într-un moment de mare însemnătate pentru viitorul Republicii Moldova. Vizita a început cu o întâlnire la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa, unde am discutat aspectele care ţin de colaborare economică, de proiectele mari de infrastructură conectivă şi de facilitarea tranzitării Prutului. Vă asigur că vom construi în continuare noi punţi care să ne apropie şi mai mult, aşa cum se cuvine între ţări-surori care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă, în Republica Moldova, conform sursei.

El a adăugat că trăim o etapă importantă pentru progresul Republicii Moldova pe drumul european.

”În acest context, România va rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Moldovei asigurând sprijin cu expertiza noastră, cu experienţa dobândită în anii de apartenenţă la Uniunea Europeană şi prin intermediul formatelor de cooperare bilaterală şi transfrontaliere europene”, a subliniat premierul României.

El a explicat avantajele avute de România după aderarea la Uniunea Europeană.

”Ştim ce înseamnă integrarea europeană, pentru că de la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 am beneficiat de 100 de miliarde de euro din fonduri europene şi am contribuit cu peste 32 de miliarde de euro la bugetul european. Fiecare euro investit s-a văzut în economia României, în dezvoltare locală, în infrastructură şi în locuri de muncă, iar rezultatele s-au simţit în viaţa de zi de zi a românilor. Atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut al ţării noastre era de circa 45% din media Uniunii Europene. Astăzi la aproape două decenii de la aderare, Produsul Intern Brut al României se apropie de 80% din media Uniunii Europene”, a mai declarat Ilie Bolojan.

El a mai afirmat că solidaritatea europeană schimbă în bine comunităţi şi ţări.

”Aceasta este o dovadă clară că solidaritatea europeană schimbă în bine comunităţi locale, regiuni şi ţări întregi, iar această schimbare poate avea loc şi aici, în raioanele şi localităţile din Moldova, de la Chişinău la Cahul, de la Briceni la Băţi şi de la Şoldăneşti la Ungheni şi la Comrat. Republica Moldova este astăzi un exemplu de curaj pentru că a rezistat presiunilor. şantajului energetic şi propagandei însoţită de agresiunea hibridă. În momentele grele pe care le-aţi traversat, guvernul de la Chişinău a luat decizii dificile, dar corecte. Preşedinta Maia Sandu şi prim-ministru Dorin Recean au arătat hotărâre, au păstrat suveranitatea şi independenţa statului şi au câştigat respectul propriilor cetăţeni şi al partenerilor europeni”, a mai punctat Ilie Bolojan.

El a precizat că ”Republica Moldova a trebuit să facă faţă celor mai mari provocări din ultimele decenii, dar a mers cu fruntea sus” şi a adăugat că ţara vecină a reuşit să îşi securizeze prin referendum parcursul european.